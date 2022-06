Моя младшая сестричка в детстве не выговаривала букву «р», но очень любила машинки. Поэтому, когда она пыталась произнести слово «рыка» (так в ее трехлетней головке назывался любой автомобиль), в итоге получалось «гыка». Зато эту «гыку» она говорила с такой детской радостью и непосредственностью, что мир однозначно становился светлее. Сейчас, я вспоминаю эту историю с особой теплотой, потому что передо мной стоит ярко-рыжая «Буханка», которая сияет будто солнце – вот она истинная «гыка». Машина, которая дарит тебе эмоции, и неподдельный, буквально детский восторг. Знаете, будто впервые увидел красивую пчелу. Правда, ты никогда не застрахован от того, что она тебя укусит, вот и «Буханка» способна преподнести внезапные сюрпризы. Впрочем, обо всем по порядку.

Постядерный автомобиль

I was walking along minding my business, when love came and hit me in the eye

Flash, bam, alakazam, out of the orange coloured, purple stripes. Pretty green polka-dot sky

Flash, bam, alakazam, and goodbye

Это текст одной популярной американской песни пятидесятых годов. Под красивой метафорой «небо, окрашенное в оранжевый» скрывается ни что иное, как аллюзия на ядерный взрыв и апокалипсис. Ядерная тематика была крайне популярна в американской поп-культуре на начало пятидесятых годов. Холодная война быстро набирала обороты, шла гонка вооружений, СССР и США активно развивали ядерное вооружение, а история с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в августе сорок пятого была наглядным примером на тему «а что будет, если нажать на красную кнопку». В общем для создания нового культурного кода у зарубежных исполнителей было все – Нэт Кинг Коул, Пегги Ли, Марти Роббинс – почти все звезды того времени имели в своем арсенале хотя бы одну песню про ядерный гриб и прекрасный апокалипсис.

А вот в Советском Союзе песен про ядерную войну не было – пели в основном про любовь, зато были автомобили – знали ли вы, что изначально «Буханку» разрабатывали именно по заказу Минобороны в качестве транспортера для раненых и погибших, в том числе из очагов радиационного заражения. Во второй половине 50-х стало приходить понимание, что апокалипсис если и будет, то не обязательно прямо сейчас. Он, может быть, случится завтра, а сегодня в быту очень пригодился бы полноприводный автомобиль вагонной компоновки, который уже практически готов к производству. Собственно, производство первых «Буханок» (заводское наименование УАЗ-450) было организовано в 1958 году. К слову, именно 450-й стал первой разработкой УАЗа – 469 модель (которую ошибочно пророчат в первенцы) появилась гораздо позже.

О пользе оранжевого

В 1965 году «Буханка» (это название дали автомобилю сами заводчане) автомобиль пережил первую серьезную модернизацию – изменилась конструкция рамы (сварную изогнутую заменили на цельную прямую), модифицировали двигатели и трансмиссию – 52-сильный двигатель от Газ М20 и ГАЗ69 уступил место70-сильному мотору от ГАЗ-21, а 3-ступенчатую коробку передач заменили на 4-ступенчатую. В семидесятых годах произошла унификация с агрегатами УАЗ 469. В девяностых машине дали новый мотор – 92-сильный УМЗ и сформировали целую россыпь кузовных модификаций. В 2011 году на «Буханку» стали устанавливать гидроусилитель руля, АBS… К чему я все это говорю? Да к тому, что машина постоянно модифицировалась (пусть обывателю это и не бросается в глаза), так что никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется пятьдесят с лишним лет. Они на это обидятся.

Впрочем, от одной правды, все же они не смогут надуть щеки – внешний вид машины, пусть и менялся с годами, но общий облик, как сформировался в семидесятых, так там и остался. Настоящее живое ретро перед вами –получайте эстетическое удовольствие, тем более в ярком рыжем цвете эта машина будет всегда бросаться вам в глаза. Нет на земле такого фона, где этот шедевр не выделялся бы.

Ладно, шутки шутками, но цвет действительно удачный, во всяком случае он радикально освежает скромную стандартную цветовую палитру, которая состоит из ДВУХ оттенков – серого и хаки. Жаль только, что рыжий цвет можно получить лишь в нашей максимальной «экспедиционной» версии. Дважды жаль, что раньше подобная машина предлагалась и в синем цвете. Но вернемся на положительные нотки – экспедиционный обвес, который почти полностью был взят от UAZ Hunter, очень идет этому автомобилю – багажник, бампера, специальная резина – получается такой задорный крепыш, который уже одним видом призывает вас покорять просторы лесов и болот. Кстати, от экспедиционной версии есть еще один плюс – не придется тратиться на экспертизу, чтобы легализовать все оборудование. Завод эту процедуру сделал за вас, так что можете спокойно ставить свои лебедки и багажники, если штатные не устраивают – в документах все прописано.

Солдат, турист и аскет

Забраться внутрь – дело непростое. Во-первых, подножка находится на уровне полуметра от земли. Во-вторых, площадь ее очень маленькая, так что способ такой- берем разбег, левую ногу на подножку, правую -сразу в салон и садимся в кресло. Не забываем держаться руками за руль (у пассажира есть специальная ручка, за что большое спасибо). Вообще у меня были большие опасения насчет комфортного размещения за рулем – все-таки я человек крупный, а пространства на водительском месте не так уж и много – справа большой короб, он же условный капот. Рулевое колесо громадное, а регулировки кресла настолько минимальны, так что нет никакой разницы- есть они или нет… Удивительно, но я смог усесться, даже с некоторым комфортом. Единственная претензия к высоте педалей - от позы богомола не избавиться, перенося ногу с газа на тормоз, вам не получится избежать йоги – ногу приходится поднимать прям до ушей. Зато сзади простор буквально королевский – пять полноценных мест, да еще столик есть. Фактически мы имеем полноценное купе, в котором можно с комфортом переждать дождь, снежную бурю и.т.д, разложив сало и термос с чаем… И все же кое-чего мне не хватает – трансформации! Вот взгляните, есть три кресла, казалось бы, можно сделать неплохое спальное место, но спинки у них не складываются, да и между собой они разделены широким зазором. Нет, я не жду уровня трансформации, как у Volkswagen Multivan (все же это машины разных классов), но в том же «Соболе» диван спокойно превращается в кровать… Последнее, что мне хочется о салоне – в нем господствует тотальная аскеза и простота. Знаете, как заменить омывающую жидкость на «Буханке»? Все просто – снимаем бачок из-под приборной панели, заливаем все, что нужно и крепим его обратно. В какой машине, скажите мне, вы еще пройдете подобный квест?

Нюансы компоновки

Помимо пассажиров в «Буханку» можно загрузить целую россыпь вещей, благо гигантский багажник позволяет. Жаль только, что экспедиционная версия не предлагается в версии микроавтобус (где нет перегородки между багажным отсеком и салоном), тогда поклажи можно было бы увезти еще больше. Хочется максимальной вместимости – пожалуйста – цельнометаллический фургон к вашим услугам, в который поместится вещей на три куба. Есть еще один интересный вариант - остекленный фургон. Там грузовой отсек также велик, но еще установлено и три кресла. К слову, грузоподъемность у «Буханки» под тонну, так что скарба можно грузить по самое не хочу, тем более, что в версии «Экспедиция» есть еще и багажник на крыше.

Путь далек у нас с тобою….

Говорить о просторах можно много, но пора бы и в путь тронуться и начать здесь надо с поездки по бездорожью, потому что именно здесь машина раскрывается с самой лучшей стороны. Как сказал мой коллега: «прелесть «буханки» - это ее высокая степень свободы пробираться туда, где дорогие и престижные модели эксплуатировать откровенно жалко», а забраться машина может действительно далеко. Благо здесь есть и полный привод с понижайкой, и блокировка заднего дифференциала, да и геометрия у машины достойная, про дорожный просвет в 205 миллиметров я вообще скромно умолчу. Причем это показатель под самой нижней точкой, где редуктор моста. Под бампером я вообще насчитал, аж, 450 миллиметров. Короче говоря, на мой скромный взгляд пределы «Буханки» определяются лишь мастерством пилота. Лично я проверил машину парой снежных полей, да тройкой глубоких замерзших луж в лесу, откуда автомобиль преспокойно выехал без посторонней помощи, даже штатной лебедкой (за которую я ставлю отдельный плюс) пользоваться не пришлось. Единственная претензия у меня лишь к самому механизму включения полного привода и понижайки. Во-первых, он реализован в виде двух рычагов, но ты не понимаешь, какой из них за что отвечает – никакой схемы на приборной панели нет. Опытным путем выяснили, что короткий рычаг подключает передок, а длинный – понижайку. Ладно, это придирка, в конце концов, мог и гуглом воспользоваться, и в интернете все посмотреть. Но дорогой Ульяновский завод, почему вы не сделали никакой индикации, а ведь механика тут срабатывает не сразу, иногда двигаешь рычаг в нужное положение, а чуда не происходит - приходится шевелиться «взад-вперед», чтобы условные шестеренки провернулись и все заработало. Зато никакой электроники…

Экспедиция на грани провала?

Раз уж УАЗ называет данную «Буханку» экспедиционной, значит, предполагает, что на ней можно спокойно передвигаться на дальние расстояния по нормальным дорогам в том числе. Собственно, повадки данной машины на асфальте мне и были наиболее интересны, вот тут то и кроется «неожиданный укус пчелы», о котором я обмолвился в начале. В городе еще ладно – скорости невысокие и машина чувствует себя сравнительно уверенно, и я спокойно мог сидеть и ловить уважительные улыбки окружающих мужиков в «Крузаках» (которые подсознательно мечтают о такой машине), если бы не идиотская компоновка педального узла. Я уже писал о ней в разделе про салон, но не напомнить – не могу. Моя правая нога выписывала такие акробатические этюды (когда я поднимал ее до ушей, чтобы перенести с газа на тормоз), что батман-тандю от Цискаридзе отдыхает.

Ладно, выбираемся на трассу, там пируэты сведутся к минимуму – встал на круиз и двигайся спокойно. Я думал, что вот оно спокойствие, но и здесь «Буханка» вернула меня с небес на землю. Вообще 112-сильный мотор ЗМЗ обеспечивает машине неплохую динамику – неплохо тянет с низов и довольно шустро разгоняет «Буханку» до 80 и даже до 110, но на такой скорости ей лучше максимально долго ехать по ровной прямой, потому что любой поворот сопровождается солидным таким креном (центр тяжести у машины высокий), а каждая неровность сопровождается «козлением», а теперь представьте свои ощущения от всех маневров, потому что водительское кресло расположено на колесной арке, то есть по большому счету вы сидите НА МОСТУ (и ощущаете все прелести «болтанки»)! Так что рецепт относительно комфортного и безопасного передвижения (потому как тормоза здесь тоже неважнецкие) – не превышать лимита в восемьдесят километров в час. Кстати, в таком ритме вы и проехать сможете побольше – расход уложится в разумный десяток литров на сто километров, а будете «топить», то готовьтесь отдавать по 14, а то и по 15 литров на сотню, благо, что заправлять машину можно 92 бензином. Причем в городе меньше двадцати литров у вас не выйдет, как и не выйдет рассчитать точный запас топлива - указатель уровня в обоих баках по «доброй» ¬традиции гуляет в диапазоне трех ¬«кубиков» из восьми…

С улыбкой…

И все-таки она смогла мне понравиться, причем не только своими достоинствами (коих немало), но и недостатками (которых не счесть). Знаете, все вот эти проблемы с эргономикой, постоянные шумы, акробатика, борьба за жизнь в поворотах - все это, как ни странно развлекает, у тебя возникает какое-то чувство уверенности в себе и желание что-то покорить и преодолеть. Что характерно, все мои товарищи, которые в обычной жизни ездят на современных и дорогих машинах, покатавшись со мной на «Буханке» захотели заиметь ее в своем гараже в качестве второго автомобиля. Такой вот своеобразный аттракцион по выбросу тестостерона в кровь, но с удовольствием главное не переборщить, а то потом ненавидеть будешь… . Хотя, ругать эту машину за какое-то плохое поведение на асфальтовом покрытии не стоит – ее делали для тех мест, где ровных дорог нет, где такого понятия, как асфальт, не существует – таких мест в России – чуть ли не вся страна. Буханка - это настоящий профессиональный инструмент. Его задача – привезти груз и людей в труднодоступные места (а по возможности и забрать всех оттуда). К тому же машина должна быть простой и ремонтопригодной, а «Буханка» таковой и является, и трудится она на всех просторах нашей необъятной Родины во благо людей в ней живущих, и нет этой машине настоящей замены…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УАЗ-390995-04 «ЭКСПЕДИЦИЯ» ГАБАРИТЫ, ММ 4865 х 1940 х 2284 КОЛЁСАНАЯ БАЗА, ММ 2300 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 205 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2126 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 112 / 4250 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 198 / 2500 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 127 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 13,5 ЁМКОСТЬ БАКОВ, Л 77