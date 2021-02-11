Говорят, что таких автомобилей быть не должно. Что давно пора прекратить их выпуск и разработать, либо освоить производство другой модели, современной, комфортабельной, хорошо управляемой, насыщенной электронными устройствами. Ведь есть же масса прекрасных внедорожников и не менее прекрасных минивэнов. Скрестить одни с другими — и вот он, успех, слава, перспективы. А легендарная «буханка» должна действительно стать легендой, то есть, уйти в прошлое. Занять место в музее

Но чем дальше и дольше я еду на «Экспедиции», чем больше размышляю, чем бы ее можно было заменить, тем все больше укрепляюсь в выводе: а ведь нечем. Пытаюсь представить себе гибрид шасси, скажем, Toyota Land Cruiser Prado и кузов Chrysler Pacifica – эта «гремучая смесь» окажется дорогущей, как тот бесконечно поминаемый чугунный мост. Хорошо, но ведь есть же множество моделей с семью местами в салоне, и если кроссоверы Kia Sorento и Chevrolet Traverse не блещут проходимостью, то возьмем внедорожники Kia Mohave и Chevrolet Tahoe: те же семь мест. Только вот при таком количестве седоков в любом из кузовов от багажника остается один пшик.

Внедорожный автобус

И вспоминаю одну из немногих своих прежних поездок на «буханке». Мы закончили лыжный поход по лесам Карелии и в маленьком поселке зафрахтовали почтовый автомобиль для доставки нас в Петрозаводск, к поезду. Нас было пятеро, у каждого — пара лыж с палками и рюкзак с теплыми вещами и другим снаряжением. Это минимум 75 л объема, а некоторые из нас несли на себе и поболее. И все поместились. Седоки — в пассажирском отсеке «буханки»-комби, рюкзаки и лыжи — в багажном отделении, заняв его далеко не полностью. Еще эта поездка запомнилась тем, что в автомобиле было очень тепло. Может, и не очень, только снаружи мороз был за двадцатник.

Старенькая та почтовая «буханка» предложила нам еще допотопные сиденья с низкими спинками, металлическими каркасами и обивкой из «кожзама». Теперь в салоне тканевые сиденья с высоченными спинками, только расставленные немного нелепо. Ширина салона УАЗ-39099 — около 170 см (!!), сравните с премиальными седанами — те нервно закурят в сторонке. А в каком автомобиле сзади место для ног превышает хотя бы 30 см? Такие по пальцам пересчитаешь. В УАЗе же от кресла до кресла — 47 см, теоретически часть наших походных рюкзаков могла бы ехать и в салоне. В чем нелепость компоновки? Три кресла, образующие третий ряд, разделены приличных размеров зазором. Захочешь прилечь отдохнуть — пятая точка провалится, что называется, между стульев. А ширина вполне позволила бы улечься, будь сиденья нормальной ширины, чтобы образовать сплошной ряд. Или в зазоре была бы предусмотрена на такой случай съемная/складная полочка.

Одним словом, «буханке» нет альтернативы, потому что она огромная. Очень вместительная. Это, по сути, автобус. Конкурировать с ней на равных может, пожалуй, только газовский «Соболь» на полном приводе. Только это — конкурент, так сказать, с запасом. У него на третьем ряду сидений легко уляжешься спать, потому что ноги и голова окажутся на колесных арках. Только подложи подушку и смотри сны со всем удовольствием.

Нет, конечно, существуют вместительные минивэны именитых зарубежных фирм, такие, как VW Transporter, Hyundai H1, да еще Ford Transit. Только вот полноприводные трансмиссии у них ни разу не конкуренты уазовской схеме, следовательно, и проходимость тоже. На трассе они «короли», куда там «буханке». Перед тестом мне было обещано, что быстрее 70 км/ч она не пойдет, как ни старайся. В первый же день я раскочегарил ее до 80-ти, и, что называется, мало не показалось. А сколько показалось?

Посадка — сродни «хантеровской» в плане близости к рулевому колесу. Назад не отодвинешься, сиденье, способное перемещаться вдоль по кузову (непосредственно по плоской сверху колесной арке), и так сдвинуто до упора. Правда, можно регулировать наклон спинки. А вот водительскую дверь, в которую упирается мой левый локоть, никуда не денешь. И локоть в окно со стеклоподъемником не высунешь: он упрется в вертикальную планку между опускным стеклом и поворотным «ветровиком»-форточкой. Интересное устройство, давно забытое. Здесь его отличает легкая недоделанность: если вы на ходу приоткрыли форточку, закрыть ее наглухо и запереть одной рукой будет крайне трудно. Можно двумя, но тогда придется одну руку высунуть в окно и, соответственно, бросить руль, а это здесь просто недопустимо.

Водительское сиденье сдвигается вперед с целью доступа к аккумулятору, который приютился в нише за ним. С одной стороны, удобно, но вокруг батареи немало пустого пространства, в которое неизбежно будут падать всякие предметы. Ну, а я сдвигаю кресло не для того, чтобы полюбоваться на батарею. Просто не могу найти замок ремня безопасности. Ах, вот он где: кто-то спрятал его под кожухом моторного отсека (!!). Случайно или намеренно?

За недельный тест и примерно 900 км пробега я дважды заправлял «буханку» до полных баков при загорании лампочки резерва топлива (означавшей, что оба бака опустошены). В одном случае в баки вошло 25+25 л, в другом — 26+24 л. На первой заправке удалось преодолеть 349 км, на второй — 343 км. Расход топлива, таким образом, составил в первом случае 14,4 л, во втором — 14,6 л на 100 км.

Пассажирское сиденье вперед-назад не перемещается, у него только наклоняется спинка, ну хоть это доступно. Потому что позади него расположен дополнительный отопитель — очень хороший помощник в морозы! Передней «печкой» можно поддерживать в салоне температуру, едва достаточную для жизнедеятельности. При включении второй «печки» станет действительно тепло, кому-то даже жарко. Собственно, так же, как в пассажирском «Соболе». С той разницей, что у «Соболя» тепло могло улетучиваться из салона, если была неплотно закрыта одна из дверей. У «буханки», побывавшей в этот раз на тесте Motorpage, даже при закрытых дверях салон не отличался герметичностью: под дверью в салон зияла заметная щель.

Режимы могут «бастовать»

Да уж, сборочка та еще… Передачи переключаются с огромным трудом, при том, что механизм сцепления вполне адекватен (на тестовом «Хантере», тоже в версии «Экспедиция», было с точностью до наоборот). Пятую передачу приходится вгонять двумя руками. Не разработалась за 7000 километров пробега? Или, отчаявшись справиться с ней, предыдущие испытатели на нее просто плюнули?

Руль не имеет связи с колесами. То есть, на многих машинах эта связь реализована не лучшим образом, здесь же ее попросту нет. А как кошмарно взаиморасположены педали «газа» и тормоза! Попробуйте быстро перенести ногу с напольной педали «газа» влево — и она окажется ПОД тормозной педалью! О какой-либо оперативности управления «буханкой» речи нет и не может быть. В городе, в пробках, в плотном потоке напрягает именно это. Даже не напрягает, а попросту бесит.

Если бы не эта чудовищная «механика», автомобиль вполне был бы способен ехать. Двигатель, даром что не блещет мощностью (112 л. с.), сообщает оранжевому монстру разумную динамику. Он и пускается легко, и не так уж шумит, если прислушиваться к нему как снаружи, так и внутри автомобиля. Независимо от условий движения, не скачет температура охлаждающей жидкости, а электровентилятор системы охлаждения за недельный тест загудел всего единожды.

Парадокс из парадоксов: в этой модели я нахожу преимущества, даже перед ее родственником «Хантером». Первое из них — ЕДИНЫЙ ключ от всех дверных замков и системы зажигания! Второе — панель приборов с полезной индикацией. Наконец-то мне становится известно, сколько топлива находится в каждом из двух баков. Маленькая панель борткомпьютера сообщает зарядное напряжение. В момент пуска мотора оно падает до 10 В, при движении составляет от 13,0 до 13,7 В, в зависимости от темпа. Скажем так, не рекордные показатели, но, в общем, терпимые. А затягивание вертикального рычага «ручника» отражается на приборке включением характерного символа. Также индицируется здесь активация задней межколесной блокировки.

Но о включении полного привода или понижайки — молчок. Да и системы эти включаются с о-огромным трудом. Понижайка еще ладно, а вот режим 4H в один из дней забастовал напрочь, и полдня «буханка» ревела мотором там, где вполне могла бы не реветь. На каких оборотах? Это тоже пока науке неизвестно. Впрочем, как и во время теста «Хантера», я задействовал свою ОБДшку и программу в смартфоне. Выяснилось, что при скорости около 90 км/ч обороты двигателя составляют примерно 2500 мин-1. Холостые — порядка 800. А оптимальные для переключения передач — 3500, совсем уж «низов» мотор не любит. Плюс долгая и мучительная борьба с передачами, пока воткнешь нужную, набранные обороты успеют заметно упасть, так что развивать их следует с запасом.

И — в это почти невозможно поверить — на трассе, более-менее освоившись с передачами и педалями, я выжимаю из «буханки» не только 80, но и 90, и даже 100 км/ч! Причем, такого же гула, какой возникал на «Хантере» при 90 км/ч, я не слышу. Наоборот, аэродинамика радует (в плане шума). Ветер свистит в мощном экспедиционном багажнике на крыше, не «молчаливы» шины BF Goodrich, но в целом уровень наружных шумов терпеть можно. Труднее с гудением обеих «печек», особенно на вторых скоростях.

И как ощущения на 100 км/ч? Да никаких особых ощущений нет. Жить можно. В идеале дорога должна быть прямой, гладкой и хорошо освещенной. Потому что в каждом повороте, даже плавном, начинается мучительная борьба за курс, на неровностях задний мост легко прыгает в произвольные стороны, а в слякотную погоду и так не очень мощные фары окончательно «слепнут» из-за слоя засыхающей на стеклах корки грязи.

Добавлю несколько слов про оборудование салона: здесь есть «аудиоподготовка», точнее, ниша под магнитолу формата 1DIN, но, естественно, никакой проводки и динамиков. А еще рядом с комбинацией приборов расположились клавиши включения подогрева передних сидений.

Очиститель и омыватель ветрового стекла легко справляются со своими обязанностями. Бачок омывателя — объемистый, литра на четыре, не меньше. И дислоцирован он в салоне, так что даже в морозы жидкость будет отогреваться. Только залить ее внутрь можно, лишь отстегнув ремешок-держатель и вынув бачок из кронштейна. А для долива тормозной жидкости надо убрать заглушку, затем одной рукой залезть под торпедо и вытолкнуть бачок на свет Божий. Пока он «живет» в своей тесной нише, вы не отвернете его крышку и ничего не зальете.

Простор для доделок и переделок

О проходимости «буханки» существует двоякое мнение. Кто-то считает, что на бездорожье она беспомощна, кто-то — наоборот. Мое личное наблюдение — истина где-то посередине. В одном случае она успешно месила мокрый оттепельный снег приличной толщины, в другом — тот же снег ей не дался при включении одного лишь полного привода, от позорного застревания спасла только «понижайка». Грязевые шины BF Goodrich, отчаянно «скользкие» на льду и не раз провоцировавшие разворот автомобиля поперек сельской дороги, позволили УАЗу с легкостью вскарабкаться на горку по «дороге», которую протоптали КамАЗы-«крокодилы», те самые, что с колесной формулой 6х6. Ручаюсь, что нашлись бы водители более серьезно оснащенных дорогих внедорожников, которые вообще отказались бы туда сунуться.

И в этом — прелесть «буханки», ее высокая степень свободы пробираться туда, где дорогие и престижные модели эксплуатировать откровенно жалко. Более того, УАЗ дарит невероятное ощущение свободы и независимости. Вам не нужно сомневаться, сработает ли та или иная из заковыристых электронно-механических систем повышения проходимости, вы просто направляете колеса туда, где, по вашему мнению, сможете проехать сами. Автомобиль оснащен минимумом систем для бездорожья, но это необходимый минимум. Оснащение дорогих и престижных «джипов», в общем-то, аналогичное, только различные «мульти-террейны» представляют собой лишь варианты понижения передач и степеней блокировки. УАЗ честен и позволяет вам быть честным перед самим собой: вы заехали туда или проехали там, где смогли сами, вас не завез туда именитый «японец», «немец» или «американец».

К тому же УАЗ — большой «демократ». Он позволяет владеть и распоряжаться полным приводом тем людям, которые вряд ли когда-то обзаведутся «Ленд Крузером» или «Ленд Ровером». Разве что в подержанных вариантах, когда половина устройств комфорта в них уже не работает, равно как и половина «прибамбсов» для бездорожья. Поэтому «буханки» просто должны выжить, не превращаться в исторические мумии, а существовать, как живая история. Давать бесценный опыт управления и преодоления тем, кто еще желает его получить.

Свобода состоит еще и в том, что вас никто не неволит покупать и водить «буханку». Ну, разве что, военных, сотрудников почтовой службы, «скорой помощи» в сельской местности, лесоохраны и других организаций. Еще набирает популярность закупка таких УАЗов для экскурсионных поездок по бездорожью. Не смейтесь, такие практикуются не только в России. Например, подобные туры существуют в Австралии.

Нет, конечно, в нынешнем своем виде «буханка» во многом представляет собой конструктор «сделай сам». Разглядываю ее в подробностях — и руки так и чешутся заняться доработкой и тюнингом. Перебрать коробку передач, подтянуть рулевой механизм, улучшить, а кое-где и просто сделать обивку салона, которой местами попросту нет. Срезать несъемную стенку между пассажирским салоном и багажником и, оставив перекладину внизу, устроить на ней «спальник» для двоих, как практикуют, судя по публикациям в Интернете, многие владельцы.

К сожалению, с компоновкой передней части салона ничего не сделаешь, для повышения удобства посадки и управления необходима «перекройка» силовой структуры кузова и перенос силового агрегата немного назад. Там бы ему и занять место, фактически задействовать неиспользованное пространство под столом в салоне. А коробку передач вынести вперед и расположить перед двигателем. И связать ее полуосями непосредственно с передними колесами — пусть автомобиль получит по умолчанию передний привод, допускающий подключение заднего моста. Крамола? Посягательство на святая святых, на исторические «корни» легенды? Пусть так, но это все же будет лучше, чем вовсе отправить автомобиль на покой, то есть, в небытие.

УАЗ-39099 на разных сайтах в Интернете именуется то «Фермером», то «Комби», то цельнометаллическим грузопассажирским фургоном. Цена нового автомобиля без допоборудования — около 740 000 рублей. Побывавший на тесте Motorpage автомобиль также может именоваться по-разному. В шоуруме автосалона он был выставлен под названием «Охотник», при этом в прилагавшейся к нему спецификации стояло название «Экспедиция». Дополнительное оборудование увеличило цену версии до 1 065 000 рублей.

Технические характеристики УАЗ-390995-04 «Экспедиция» ГАБАРИТЫ, ММ 4865 х 1940 х 2284 КОЛЁСАНАЯ БАЗА, ММ 2300 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 205 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2126 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 112 / 4250 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 198 / 2500 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 127 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 13,5 ЁМКОСТЬ БАКОВ, Л 77