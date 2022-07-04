Хоть и выглядит двухрядный «Профи» как полноценная «рабочая лошадка», да, собственно, и работает так же, но всё же есть в его облике что-то неуловимо детское, игрушечное. Сродни тем машинкам, на которых маленькие мальчики в песочницах возят кубики и оловянных солдатиков

У многих детей первой «уличной» игрушкой становится лопатка или совок. Потом ведёрко, в которое можно насыпать песок. Потом машинка с кузовом, в который влезает несколько ведёрок песка, и его будет легко везти, потому что машинка имеет колёсики. Надо же, как интересно!

Постепенно к ребёнку приходит понимание: лучше та машинка, которая способна увезти больше песка. Размер имеет значение, с большой машинкой ты очевиднее станешь лидером в песочнице, чем с маленькой. Причём, важнее будет именно размер кузова. Если машинка, помимо транспортировки песка, умеет мигать фарами и мелодично тренькать, это, конечно, неплохо, но всё же вторично. Ещё хуже, если автомобиль выполнен с иголочки, весь блестит, да ещё способен урчать моторчиком — о-о, вот это мечта! Только с такой машинкой тебе родители в песочнице играть не разрешат, а поставят её на полку, за стекло, запрут и будут выдавать тебе покатать её только по очень большим праздникам. Например, на день рождения.

Так что лучше всего иметь самосвал. Большой, жестяной, в самой простой комплектации, без электрических фар и мотора, без стёкол в дверях кабины, руля и приборов, с лавочкой вместо сидений. Кузов, большой, вместительный, подъёмный кузов — вот что главное. Если он вмещает три ведёрка песка, а не два, как у тебя — всё, я победитель. И все девчонки были бы моими, если бы они в том возрасте что-то понимали.

У детей простые радости. С годами мы их утрачиваем, а жаль. Увлекаемся, к сожалению, ничегонеделаньем: что бы такое сделать, чтобы потом уже никогда ничего не делать? А ещё лучше — поймать бы золотую рыбку или волшебную щуку, продиктовать ей список своих желаний, после чего войти в зону комфорта — и больше из нее не выходить.

Не все взрослые таковы. Например, известный в прошлом философ Иммануил Кант говорил что- то вроде того, что «отдых приятнее после работы, человек вообще не должен стремиться к удовольствиям», (Какой физической работой занимался он сам в перерывах между написанием философских трактатов, история, правда, умалчивает.) То есть, главным итогом труда должен становиться достигнутый результат, цель, а также удовольствие от его/её достижения. Отдых может быть и небольшим, лишь бы был достаточным. А дальше — снова труд и снова результаты, достижения и успехи.

За годы работы мне довелось тестировать намного больше сотни автомобилей различных марок, моделей и назначения. Премиальные поражали роскошью. Внедорожники демонстрировали чудеса проходимости. Спорткары покоряли динамикой и управляемостью. Были случаи, когда тот или иной автомобиль казался верхом универсальности, лидером, так сказать, по совокупности качеств. И всё же наивысшее удовлетворение ощущалось после тестов коммерческой техники. Особенно, если удавалось испытать её по-рабочему, с загрузкой, хотя бы и не полной. Сделав дело, гуляешь более смело.

Четыре кондиционера

Какое уж тут удовлетворение, скажут многие, если УАЗ — это далеко не синоним зоны комфорта. Хотя, почему же?

Здесь есть электростеклоподъемники, зеркала с электрорегулировкой, центральный замок с кнопками на ключе и кондиционер. Кнопка круиз-контроля тоже нашлась, однако никаких других признаков этой системы нет, так что её можно признать отсутствующей. «Музыкой» тестовую версию тоже не оснастили, а жаль. Без развлечения в дальней дороге скучновато и клонит в сон. Помогла бы и система навигации. А ещё пригодилась бы камера заднего вида. Большие зеркала далеко вынесены на «ножках», однако за задний борт заглянуть не могут, так что в тесных местах на громоздком автомобиле надо маневрировать с осторожностью.

Вот этого реально не хватает. Простая видеокамера даже с невысоким разрешением, да хотя бы датчики парковки очень помогли бы владельцу «Профи». А то, что у него до сих пор нет климат-контроля с ионизацией воздуха, да отсутствует массаж шиацу — ну так это даже плюсы, потому что без всего этого можно прожить и перевезти необходимый в хозяйстве груз при меньших расходах.

Фары у модели «упрощённые». У них нет знакомых всем по «Патриотам» цепочек светодиодных огней. Дневные ходовые огни — это фактически те же «габариты». Они включаются при переводе переключателя в «нулевое» положение, но светят ничуть не ярче, так что днём всё-таки лучше использовать ближний свет.

Кстати, вскрылась интересная особенность центрального замка. Если вы неплотно захлопнули ту или иную дверь кузова, замок, несмотря на это, сработает, сигнала об этом не будет, при этом все двери запрутся, даже не захлопнутую открыть будет нельзя. Вот такова здесь эта система.

Кондиционер легко справился с запотеванием стёкол в дождь. В моём случае кондиционеров в салоне было два, а может оказаться и четыре, я не преувеличиваю. Естественно, в штате он один, остальные — не прерогатива какой-то особой спецверсии, а… полезный груз. На заднем диване можно выстроить в ряд три напольных кондиционера, по высоте коробок (87 см) они войдут под потолок с запасом. Вы скажете, какой же чудак будет грузить поклажу в салон, если для того существует невероятно вместительный кузов «Профи»? Да, конечно, в него и два десятка таких коробок войдёт, только ехать там им будет некомфортно, слишком тряско. Неизвестно, как это скажется в дальнейшем на их работоспособности. Всё-таки данный автомобиль предназначен для грузов погрубее.

Когда стало прохладно, салон быстро прогрелся «печкой». Нашлись клавиши подогрева передних сидений. Внешне порадовали и сами сиденья, это новый образец, у них сложная, более выверенная эргономика, чем была прежде. Но я бы увеличил валик поясничного подпора, он сейчас выдвигается на небольшую величину. А ещё надо бы перенести рукоятку регулировки наклона спинки, потому что сейчас к ней приходится тянуться, протискивая руку в узкое пространство между креслом и стойкой кузова. Неудобно, если не сказать — мучительно. Да и сама «крутилка» тоже из прошлого. Удобнее был бы рычажок, позволяющий быстро откинуть спинку для отдыха во время остановок.

Руль регулируется только по высоте, и приходится подсаживаться ближе к нему, потому что в УАЗе очень тугая педаль сцепления. Вытянутой вдаль ногой её выжимать сложнее. В остальном с посадкой всё нормально, приборы не перекрываются ободом руля. Только вот почему-то при включении габаритных огней и ближнего света фар приборы… погасли. А с ними и экран БК. Это было замечено днём. Неужели у панели приборов есть датчик освещённости, и с наступлением темноты приборы засияют снова? Дождался темноты — ан нет, не засияли. Что же, придётся ехать ночью с «чёрной дырой» вместо «приборки»? Случайно проверил работу регулятора яркости панели. Так вот в чём дело! Кто-то из предыдущих водителей просто повернул регулятор на минимум. На самом деле, и в темноте, и днём приборы освещены достаточно ярко, читаемость их проблем не вызывает.

Как не осушить бак

С бортовым компьютером разобраться несложно. Правда, он по-прежнему не демонстрирует хоть какого-то расхода топлива. Приходится ориентироваться только по потенциальному пробегу на остатке бензина в баке. Только вот можно ли верить этому «показометру»?

Во время теста произошло следующее. Имея запас бензина на 250 км, мы выдвинулись на дистанцию длиной около 200 км. По пути было несколько доступных АЗС, так что «сухой» бак вроде бы не грозил. Когда до очередной АЗС оставалось около полусотни километров, борткомпьютер показывал остаток в 88 км, то есть, автомобиль обещал дотянуть, хоть и с минимальным запасом. Но вдруг потенциальный километраж без видимой причины начал сокращаться на глазах! Сначала он упал до 56 км, потом до 44-х, 26-ти, 18-ти… К счастью, по пути обнаружилась ещё одна заправка. На неё мы прибыли с остатком в баке на 6 км. На грани…

В чём была причина такого «мгновенного» расхода, неясно. Скорость в поездке была ровной, около 100 км/ч, без резких разгонов для обгонов (чаще обгоняли нас). Когда потенциальный километраж начал снижаться, я сбросил скорость до 80-90 км/ч, однако это не помогло. Мораль: если в баке осталось топлива на сотню километров или около того, заправьтесь. Особенно, если АЗС по пути встречаются нечасто. Бак у «Профи» единый, горловина находится почему-то справа (у «коммерсантов» она обычно слева, со стороны водительской двери), крышка в штате не запирается.

Неожиданно удобными при посадке в автомобиль оказались пороги кузова. Обычно на УАЗах они такие, что ими предпочитаешь не пользоваться. А здесь они очень даже целесообразные.

Задний диван имеет 150-сантиметровую ширину, это более чем достаточно для размещения трёх пассажиров. Но, увы, мало для спального места. В этом плане «буханка» и «Фермер» с двухрядной кабиной выигрывают у салона «Патриота». Но по всем остальным «статьям» они проигрывают, нынешняя эргономика современнее, «человечнее». Это доставляет дополнительное удовольствие от управления как от работы.

Мне уже доводилось управлять моделью «Профи», но тот вариант был с однорядной кабиной и задним приводом. В этот раз кабина была двойной, а привод — полным, однако, думаю, не эти вещи отличали поведение одной модификации от другой. Скорее, различия были в качестве сборки двух машин. С этим аспектом у производителя пока не всё в порядке.

В первом тесте со мной вместе некоторое время путешествовала собака. Она позволила оценить вместимость единственного трёхместного ряда сидений. Не такой уж он трёхместный. Псина среднего размера (ростом по колено), в общем-то, едва поместилась между двумя седоками. В двухрядной кабине спереди только два кресла, и, скорее всего, я не заставил бы собаку ютиться на переднем, а отдал бы в её полное распоряжение задний диван. Спала бы себе спокойно…

Пока в «Профи» с однорядной кабиной я ездил один, собаке хватало места на сдвоенном сиденье, и она действительно спокойно спала, даже когда скорость доходила до 130 км/ч (на автомагистрали). Должен ли коммерческий автомобиль так гонять? Нет, конечно, однако данный темп движения он «переварил» спокойно. Не рыскал по трассе, не шумел мотором, вообще не внушал каких-либо опасений ни мне, ни моей четвероногой пассажирке.

Иное дело двухрядный вариант. Во-первых, он поразил шумностью «раздатки». Она звенела, свистела и скрежетала на все голоса и на любой скорости. Ох, будь это мой автомобиль, я бы замучил фирменный сервис претензиями по этому поводу. Ну, не должен агрегат так шуметь, нужно найти и устранить причину этого, а если она не найдётся, то его следует заменить. Впрочем, в дилерском центре меня заверили, что при пробеге 8000 км этот шум можно считать нормальным (!!), и тысячам к двадцати он должен пройти. Если бы «Профи» был полностью в моих руках, это был бы год эксплуатации — многовато.

Коробка нареканий не вызвала, передачи переключались чётко, хотя и с усилием. Педаль сцепления — вот она действительно «тяжёлая», сев после УАЗа в свой легковой хэтчбек, я по привычке приложил к этой педали такое же усилие и чуть было не продавил пол. И всё же это в пределах «зоны комфорта» для водителя коммерческого автомобиля. Я не уставал от этой педали и в пробках.

Оперировать же рычажком раздатки перед выездом на бездорожье оказалось непросто. Иногда несколько раз понемногу прокатывал автомобиль вперёд и назад, чтобы поймать невидимый «паз» и передвинуть рычаг в нужную позицию. В конце концов это удавалось. Проще с блокировкой заднего дифференциала, она включается и выключается «жигулёвской» клавишей. При этом на панели приборов загорается соответствующий символ.

По поводу качества пуговиц

Под капотом «Профи» — 150-сильный бензиновый двигатель, также именуемый ZMZ PRO. Для профессионалов спорта и стрит-рейсинга это, конечно, не вариант. А для работы?

С удовольствием отмечаю, что пускается мотор уверенно и работает негромко, даже на оборотах прогрева. И прогревается, во всяком случае, летом достаточно быстро. За пару-тройку минут обороты снижаются со значений 1300-1400 до 1000 об/мин.

При старте с места на пробеге всего около 8000 км обнаруживаю вибрацию механизма сцепления (не педали). На личном автомобиле «Соболь» до подобного мы доехали только примерно к 40-й тысяче, на Lada Xray — к 80-й. Так что, перефразируя известного советского юмориста, можно сказать, что «к пуговицам претензии есть».

О расходе топлива в интерпретации бортового компьютера я уже рассказал. А как насчёт «аппетита» в литрах? Приходится определять его, что называется, послюнив палец. Итак, с заправленным под крышку топливным баком ёмкостью 68 л автомобиль пообещал мне пробег в 500 км. Преодолев 300 км по трассе и немного по МКАД с пробками, я обнаружил, что бензина осталось на 200 км. То есть, каждая сотня километров обошлась мне в 13 с лишним литров. Недёшево…

Пассажирский салон двухрядной версии «Профи» по размерам равен салону уазовского пикапа. Ширина спереди и сзади около 150 см, расстояние для ног при посадке «за мной» 22 см. Размеры кузова таковы: полезная длина 235 см, ширина 187 см, высота по коньку крыши 186 см, по бокам 163 см, высота бортов 42 см, погрузочная высота 99 см. Из четырёх модификаций модели та, что с двухрядной кабиной, имеет самый маленький кузов: его объём 7,2 кубометра, и здесь можно разместить три стандартные паллеты с грузом.

При этом есть ощущение, что двигатель работает без особой натуги. На третьей передаче автомобиль способен потянуть даже с 1500 об/мин. Разгон эффективен при раскрутке до 3000 об/мин, не выше. Это — условный такой предел, достигать который не обязательно, «Профи» и так пойдёт, уверенно и настойчиво. На скорости 80 км/ч стрелка тахометра находится на отметке 2000 об/мин, на скорости 100 км/ч — на 3000 об/мин.

100 км/ч — тоже своеобразный предел для данного экземпляра автомобиля. Хотите побыстрее? Это возможно, однако придётся очень настойчиво корректировать курс рулём. Ну, не так устойчив на прямой этот «Профи» в сравнении с тем, первым, который я тестировал пару лет назад. Не думаю, что это связано с конструкцией кабины, вряд ли минус один ряд — это плюс 10-20 км/ч к удобоваримой скорости. Конечно, дело в нестабильности качества. Считается, что встроенный демпфер «смягчает» рулевой механизм модели. В нынешнем случае это смягчение гораздо больше напоминало сверхнормативный люфт руля, чем во время предыдущего теста. Честно скажу, при возможности я бы от этого демпфера даже отказался. Пусть руль будет острее воспринимать и передавать мне удары от дорожных неровностей, но в этом случае будет ощущаться нежелательный люфт руля. То есть, повод заявить на сервисе о необходимости гарантийного ремонта, возможно, замены механизма. Либо предлог для самостоятельного снятия рулевого редуктора и его регулировки. Дело не должно быть хитрым.

Итак, на трассе стараемся поддерживать разумные — они же крейсерские — 100 км/ч. Как мне кажется, если ехать быстрее, потенциальный пробег на остатке в баке сокращается быстрее. Не жаль денег на бензин? Будьте готовы к тому, что разогнавшийся выше 100 км/ч «Профи» начинает лучше воспринимать колейность асфальтового покрытия и «нырять» в разные стороны. Особенно это чревато неприятными ощущениями, если в колеях стоит вода во время или после дождя. Помните также, что очень высокий грузовой кузов чувствителен к боковому ветру. Как ни странно — не к встречному. У меня не возникло чувство, что стенка тента кузова, возвышающаяся над пассажирской кабиной, создаёт излишнее сопротивление при движении вперёд. Хотя на собственном автомобиле я бы непременно установил на крышу кабины аэродинамичный обтекатель.

На поперечных неровностях полотна «Профи» активно «взбрыкивает» грузовым кузовом, да так, что это ощущают пассажиры заднего ряда в кабине. Это на порожнем автомобиле. Груз меняет ситуацию кардинально. Вроде, 350-килограммовый рулон сена — не такая уж и «беда», при том, что можно транспортировать и тонну. И тем не менее, картина улучшается очень заметно. Ход становится более плавным, а динамика… а динамика остаётся фактически прежней. Будет точнее сказать, не динамика, а тяга.

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Шум в кабине приемлемый. Водитель без повышения голоса может разговаривать с соседом-пассажиром, для обитателей заднего ряда надо всё же говорить погромче. На шум обращаешь больше внимания, потому что в кабине нет «музыки». Играло бы что-нибудь любимое — возможно, я признал бы салон и комфортным в акустическом плане. Коммерческие шины «Кама-218» с почти что зимним рисунком протектора (ну очень ярко выраженные шашки) звуковую картину не ухудшали. Да, если прислушаться, можно уловить их негромкий гул. Но именно что негромкий.

Хуже всего обстояло дело с шумом раздатки. Да, в какой-то степени это «плата» за полный привод. И всё же мне кажется, что практически новый узел так шуметь не должен.

Тормоза особо не впечатлили, пожалуй, я добавил бы им «цепкости». Однако и так механизмы были неплохи. Гружёный автомобиль не пугал ощущением удлинения тормозного пути. Тестовая версия «Профи» имела в активе ABS, а вот система электронной стабилизации и «противобукс» у неё отсутствовали. Несмотря на это, попытки «занести» автомобиль, например, на песчаной дороге мало к чему привели. Грузовичок, словно подозревая провокацию, откликался на добавление «газа» замедленно и срываться в занос не спешил. Наверное, интересно будет проверить его поведение зимой, на заснеженной или обледенелой площадке.

Впрочем, один раз мне удалось вызвать занос задней оси, причём, сделано это было намеренно, и тут автомобиль подыграл мне как нельзя лучше.

Одним из испытаний, выпавших на долю «Профи» во время нашего теста, стала поездка за сеном в окрестности города Великие Луки. Разовый 100-километровый перегон по трассе автомобиль преодолел на своей крейсерской скорости ровно за час. Затем, правда, ещё час был потрачен на поиски жилища фермера — продавца сена. Часть поисков я провёл пешком, под дождём, по раскисшей глине, едва не упав несколько раз. Через некоторое время стало ясно, что именно по этой глине нам и предстоит проехать на УАЗе, чтобы попасть на поле, на котором лежали рулоны сена.

Я воспользовался только полным приводом модели, то есть, режимом 4H (модель располагает также «понижайкой» и блокировкой заднего дифференциала). Этого хватило. Лишь слегка «поскальзываясь», автомобиль спустился по глинистому уклону, а уж обратно, загруженный сеном, взобрался и вовсе без этого. Но предварительно, перед выездом на поле, я прибегнул к лёгкому заносу задней оси, что позволило фургону аккуратно и точно «выставиться» и повернуть под прямым углом в узком месте деревенской улицы.

Было бы очень кстати сфотографировать автомобиль в этот момент, однако лил такой дождь, что я просто пожалел свою камеру. Был также реальный риск поскользнуться и упасть вместе с ней в грязь. Поэтому придётся вам поверить мне на слово. В том числе тому, как легко автомобиль двигался по мокрой полевой траве, преодолевал не заметные под ней бугры и ямы, поворачивал и разворачивался. Опять же, ему было намного легче всё это проделывать, когда в кузов был загружен примерно 350-килограммовый рулон сена.

Загрузили его трактором, уложив продольно. В «короткий» кузов, каким комплектуется «Профи» с двухрядной кабиной, два таких рулона не влезут, разве что полтора, и откинутый борт не поможет, тем более, что он не фиксируется в горизонтальном положении, а способен только вертикально свисать вниз, закрывая при этом габаритные огни и «поворотники». Большая полезная нагрузка существенно улучшила поведение автомобиля и на трассе, он перестал «козлить» и стал более устойчивым на прямой. Имея небольшой люфт относительно бортов, рулон, тем не менее, не раскачивался и не доставлял этим дискомфорта водителю.

Умелый тракторист просто-таки играючи закинул сено в кузов, а вот с выгрузкой его вручную возникла проблема. Попробовали обхватить его верёвкой, концы которой прикрепили к балке сарая, в котором сено должно было в дальнейшем храниться. Я устроился за рулём и дал максимально медленный «газ». Дудки. Рулон не сдвинулся ни на сантиметр, при этом хозяйственный шнур, даже сложенный вдвое, лопнул сразу в нескольких местах.

Пришлось всё-таки толкать рулон силами трёх человек, зигзагами смещая его в сторону заднего борта, пока он не выпал. Идея выгрузить его через один из откидывающихся боковых бортов не прокатила: борта у кузова «Профи» действительно откидные, но на них установлен каркас с тентом, снять которые — и тент, и каркас — целая история. Так что не стоило и заморачиваться.

Два слова о кузове. Каркас тента не такой уж плотный, «клетка» выполнена из небольшого количества перекладин. Тем не менее, впечатление хлипкой она не производит, и тент к ней «приторочен» надёжно. В крыше тента имеется светлая вставка-«окно». Пол покрыт толстой «морской» фанерой, тщательно пропитанной. По углам пола в фанере выполнены четыре выреза, в которых видны проушины для крепления груза. Честно говоря, я бы добавил ещё, как минимум, четыре.

Ни при поездке в дождь, ни во время стоянки вода в кузов не попала. На крыше скопилась, с началом движения слилась вниз водопадом, но тоже не внутрь. В этой связи у меня родилась необычная идея использования пространства кузова для частного владельца. Ведь внутри тента можно поставить небольшую палатку! Можно даже лёгкую, однослойную — она же будет надёжно защищена от дождя. Прикрепить её к тем самым проушинам на полу. И займёт она не всю площадь пола, останется место для складирования походного скарба. И даже для размещения пары складных стульев и столика для приёма пищи. Для готовки её, а также для отопления кузовного пространства придётся дополнительно потрудиться. Сделать отверстие в крыше с металлизированной окантовкой для вывода трубы походной печки. Или установить в кабине автономный отопитель, тепло от которого вывести в кузов, но в этом случае следует сделать в тенте вентиляционные «окна». Пригодится и антикомариная сетка, закрывающая задний проём кузова летом.

Несмотря на все трудности, связанные с той поездкой за сеном, она доставила мне искреннее удовольствие. Удовольствие от сделанного дела, полезного и нужного. Удовольствие от управления автомобилем, может быть, не слишком комфортабельным и послушным, но способным делать вот такую тяжёлую и полезную работу. Нисколько не беда, что он не укомплектован по стандартам «премиума», без роскоши прожить можно, а вот без насущной пищи — намного труднее. Косвенно автомобиль поработал в моих руках имеено на доставке пищи: сено предназначалось для козв.

Увы, пока не решены вопросы качества ульяновской продукции. Но даже это подопытному «Профи» я бы простил. А в комплектацию для себя добавил бы только «музыку» с камерой заднего вида, тонировку стёкол задних дверей и кожаную обивку сидений. Такая способна дольше противостоять воздействию собак, которых у нас в семье несколько, и все отчаянно любят путешествия на автомобиле. Многие владельцы пикапов возят своих четвероногих друзей в кузове — но то в пикапах. Мы же, во-первых, исходим из того, что наши собаки суть такие же полноправные члены семьи, как и любые другие, а во-вторых, грузовой кузов и кузов пикапа по комфорту есть две большие разницы.

В начале лета 2022 года УАЗ «Профи» предлагался в четырёх вариантах. Три из них — с однорядной кабиной, с двухрядной — только один. Он всегда полноприводный, с заводской блокировкой заднего дифференциала. Силовой агрегат у всех машин один — это 150-сильный бензиновый атмосферный мотор ZMZ PRO в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач. Цена всех вариантов от 1 600 000 до 1 670 000 рублей. Полноприводный автомобиль с двухрядной кабиной стоит 1 637 000 рублей.

Технические характеристики УАЗ «Профи» ГАБАРИТЫ, ММ 5990 х 1990 х 2540 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3500 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, КУБ. М 7,2 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2225 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 235 / 2650 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 130 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 11,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 68