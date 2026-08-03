УАЗ сделал «Буханку» официальной

Ульяновский автомобильный завод официально закрепил за семейством СГР народное название «Буханка». Теперь именно под этим именем автомобили представлены на официальном сайте производителя

В модельной линейке появились «УАЗ Буханка Комби», «УАЗ Буханка Экспедиция» и другие версии. При этом техническая документация сохранит прежние модельные индексы, включая УАЗ 452, УАЗ 3741 и другие модификации семейства.

В компании подтвердили, что параллельно ведется процесс официальной регистрации товарного знака «Буханка». После завершения всех необходимых процедур в Федеральной службе по интеллектуальной собственности название будет внесено в базу Роспатента. Также регистрируется и латинское написание UAZ Bukhanka.

Таким образом предприятие окончательно закрепило за моделью имя, которое десятилетиями существовало как неофициальное и давно стало общеупотребительным благодаря характерной форме кузова, напоминающей буханку хлеба.

