Автомобильный портал Motorpage
3 авг 2026

УАЗ сделал «Буханку» официальной

УАЗ сделал «Буханку» официальной
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автомобильный завод официально закрепил за семейством СГР народное название «Буханка». Теперь именно под этим именем автомобили представлены на официальном сайте производителя

В модельной линейке появились «УАЗ Буханка Комби», «УАЗ Буханка Экспедиция» и другие версии. При этом техническая документация сохранит прежние модельные индексы, включая УАЗ 452, УАЗ 3741 и другие модификации семейства.

В компании подтвердили, что параллельно ведется процесс официальной регистрации товарного знака «Буханка». После завершения всех необходимых процедур в Федеральной службе по интеллектуальной собственности название будет внесено в базу Роспатента. Также регистрируется и латинское написание UAZ Bukhanka.

Таким образом предприятие окончательно закрепило за моделью имя, которое десятилетиями существовало как неофициальное и давно стало общеупотребительным благодаря характерной форме кузова, напоминающей буханку хлеба.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

На заводе УАЗ сменится генеральный директор

28 января 2026

В моделях УАЗ появилась отечественная антиблокировочная система

04 сентября 2025

УАЗ запустил крупнейшую трансформацию за 80 лет

30 июня 2025

Автомобили УАЗ могут “прописаться” в Африке

15 апреля 2025
УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот» теперь собирается на Кубе

08 апреля 2025
УАЗ «Патриот»

УАЗ готовит обновление «Патриота»

28 сентября 2023

 Новости УАЗ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Iskra - lada iskra (2025) огонька не найдется? Тест драйв
30 июля 2026

Lada Iskra
"Огонька не найдется?"
Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна?
Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть?
Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 9 2