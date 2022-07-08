Получив виртуальный кокпит и драйверское шасси, культовый хэтчбек сохранил на нашем рынке статус нишевой модели

Помните тот переломный момент, когда кнопочные телефоны начали вытесняться сенсорными смартфонами? Как ни крути, это был технологический прорыв. Мы перестали воевать с микроклавиатурой, научились свайпить, перепрыгивать с экрана на экран, выбирать нужные программы из магазинов приложений и делать фотоснимки уровня зеркалок средней руки.

Volkswagen Golf, вступивший в восьмое поколение и получивший полноценный цифровой кокпит, вызвал у меня прямые ассо­циации с приходом таких бескнопочных гаджетов. По дизайну же хэтчбек, давший имя целому классу автомобилей, чем-то напомнил электро­кар. Решения, нацеленные на аэродинамическую эффективность, патрубки выхлопа, спрятанные за бампером, и радикальная оцифровка салона просто таки кричат здесь о закате эры ДВС как минимум в Западной Европе.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Проактивная система защиты водителя и пассажиров, доступная для 150-сильного исполнения опционально, призвана уменьшить последствия возможной аварии. Определив вероятность столкновения, электроника подтянет передние ремни безопасности, а также активирует автоматическое закрытие окон и люка.

Виртуальный гольф

Представители первых поколений культовой модели исповедовали спортивный стиль, были подчеркнуто демократичны и, что греха таить, скучноваты ввиду скупого на экспрессию классического стиля. Пожалуй, лишь модель седьмой генерации начала отступать от сдержанности в оформлении. В восьмом же колене авангард и хай-тек расцвели пышным цветом. В «фасаде» с акцентом на адаптивные матричные фары неожиданно зазвучали азиатские нотки, а в салоне дух народного автомобиля практически полностью вытеснен элементами цифровой культуры и ранее несвойственным этой модели налетом буржуазности.

Самое сильное впечатление в модернизированном интерьере производит батарея сенсоров. Лакированные виртуальные кнопки оккупировали всю переднюю панель и центральную консоль. Их аналоговые «собратья», впрочем, сохранили позиции на картах дверей, напольном тоннеле и рулевом колесе с усеченным нижним сектором.

Как и новые материалы обшивки панелей, цифровой инструментарий выглядит дорого и ультрамодно – невольно проводишь параллели с премиум-«родственниками» из стана Audi и Porsche. Однако, увы, некоторые решения подточили преж­де едва ли не эталонную эргономику. Так, чтобы попасть в сенсоры выбора дорожных режимов, блоков управления светом или активации климат-контроля, нужно хорошенько прицелиться, отвлекаясь от дороги. Да и виртуальным ползунком регулировки громкости аудиосистемы пользоваться на поверку не слишком сподручно.

Дуэт же 10-дюймовых табло электронной приборки и тачскрина медиацентра (последний повернут вместе с консолью в сторону водителя) хорош и по графике, и по разрешению, и по быстродействию софта. Да и проектор данных выполнен на основе дорогой технологии – информация транслируется не на экранчик, а непосредственно на лобовое стекло, а потому ее удобно считывать.

Запас пространства в салоне между тем не увеличился, что неудивительно. В ходе смены поколений габаритная длина и межосевое расстояние увеличились соответственно на символические 26 и 16 мм. Так что на обоих рядах кресел не столь просторно, как, скажем, в ориентированном на семейные нужды соплатформенном лифтбеке Skoda Octavia. Видимо, в отличие от чехов немцы предлагают клиен­там не возить в салоне воздух и делают акцент на привычном для Golf ощущении спортивности. С последней, впрочем, нет перебора. К примеру, сиденье водителя ErgoActive с памятью электронастроек и удлинителем подушки дает, с одной стороны, по гоночному собранную посадку, с другой – комфорт домашнего кресла.

Та же история в багажном отделении. Оно при своих 374 л не то чтобы маловато, а скорее разум­но и достаточно для тех, кто ведет активный образ жизни, предпочитая в большей степени гонять, нежели возить за задними сиденьями детскую коляску, недельный запас провизии из супермаркета или инструмент для дачи.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Помимо систем с функционалом частичного автопилотирования в бизнес-шаттле предусмотрены системы предотвращения столк­новений во фронтальной зоне и в слепом секторе сзади, функции контроля мертвых зон с индикаторами в зеркальных элементах и контроля усталости водителя.

Спортивность плюс надежность

Как и предшественник, «восьмой» Golf пропитан драйверской философией, хотя спортивный накал у хэтчбеков для нашего рынка все же чуть слабее, чем у исполнений для Европы. Погоду делает прежде всего штатный пакет для плохих дорог, предполагающий более жесткие настройки пружин и амортизаторов в угоду энергоемкости и лишь 142 мм расстояния от земли до пластикового пыльника картера.

После сдержанной адаптации «немец» практически не теряет в собранности и отзывчивости на отклик точнейшего руля. Однако дорожный брак ходовая отрабатывает подробнее, чем хотелось бы. Да и с асфальта я съезжал, признаюсь, с осторожностью. Ведь даже после перекалибровки ходовой кроссоверным клиренсом Golf не разжился.

Зато на МКАДе и загородных шоссе управлять такой пятидверкой – одно удовольствие. Автомобиль, оснащенный задней «многорычажкой», цепко держит дорогу, практически не реагируя на колейность, даже несмотря на низкопрофильные 17-дюймовые шины. Мастерски настроенная система стабилизации страхует от увода с курса, а тормоза, даром что имеют большой свободный ход, уверенно осаживают хэтчбек и с высоких скоростей.

Комбинация 1,4-литрового 150-сильного бензинового турбомотора и надежного 8-диапазонного автомата, которая, к слову, не предлагается в Старом Свете (там ставка сделана на 1,5-литровый турбомотор, на те же 150 л.с. и преселектив DSG), не вызывает даже малейших нареканий в трассовом режиме – динамики для быстрых обгонов хватает с лихвой. Хотя в черте города Golf начинает вести себя вальяжнее. При кикдауне в режиме Drive гидромеханическая коробка «думает» дольше, чем хотелось бы, и эта флегма не пропадает при выборе «спортивных» настроек. Взбодрить «немца» удается разве что подрулевыми «лепестками», загоняя трансмиссию перед ускорением на пару передач «вниз». Такие настройки вряд ли устроят любителей уйти первым со светофора, зато наверняка понравятся приверженцам приемистых, но не «резких» машин.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Фактический расход топлива в смешанном цикле составил 8,5 л/100 км, но в городских пробках аппетит хэтчбека увеличивается примерно на 1,5 л, а на скоростной трассе уменьшается на столько же. Это вполне достойный показатель для машины с гидромеханическим автоматом.

Мы за ценой не постоим

Сейчас, когда на рынке все перевернулось с ног голову, рассказывать о ценах смысла нет – они даже у производителя могут меняться чуть ли не ежедневно, а с дилерскими накрутками и подавно. Проще уточнить, что входит в безальтернативную, но весьма щедрую комплектацию Exclusive 150-сильной модификации Volkswagen Golf. Она подразумевает такие позиции, как адаптивный круиз-контроль, трехзонный «климат», адаптивная лобовая оптика, расширенный «зимний» пакет, автопарковщик, система контроля слепых зон.

Вместе с тем вы можете дополнительно заказать такие функции, как, скажем, система удержания в полосе, проектор данных и многое другое, повысив планку комфорта и безопасности. Есть также топовый Golf GTI с 2-лит­ровым 245-сильным турбомотором, где львиная доля ассистентов водителя предлагается уже штатно.

Технические характеристики Volkswagen Golf Габариты, мм 4284×1789×1491 Колесная база, мм 2636 Дорожный просвет, мм 142 Объем багажника, л 374 Снаряженная масса, кг 1333 Диаметр разворота, м 10,9 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–3500 Привод передний Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 216 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 Расход топлива (средний), л/100 км 5,8 Объем бака, л 50