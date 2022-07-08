Получив виртуальный кокпит и драйверское шасси, культовый хэтчбек сохранил на нашем рынке статус нишевой модели
Помните тот переломный момент, когда кнопочные телефоны начали вытесняться сенсорными смартфонами? Как ни крути, это был технологический прорыв. Мы перестали воевать с микроклавиатурой, научились свайпить, перепрыгивать с экрана на экран, выбирать нужные программы из магазинов приложений и делать фотоснимки уровня зеркалок средней руки.
Volkswagen Golf, вступивший в восьмое поколение и получивший полноценный цифровой кокпит, вызвал у меня прямые ассоциации с приходом таких бескнопочных гаджетов. По дизайну же хэтчбек, давший имя целому классу автомобилей, чем-то напомнил электрокар. Решения, нацеленные на аэродинамическую эффективность, патрубки выхлопа, спрятанные за бампером, и радикальная оцифровка салона просто таки кричат здесь о закате эры ДВС как минимум в Западной Европе.
Представители первых поколений культовой модели исповедовали спортивный стиль, были подчеркнуто демократичны и, что греха таить, скучноваты ввиду скупого на экспрессию классического стиля. Пожалуй, лишь модель седьмой генерации начала отступать от сдержанности в оформлении. В восьмом же колене авангард и хай-тек расцвели пышным цветом. В «фасаде» с акцентом на адаптивные матричные фары неожиданно зазвучали азиатские нотки, а в салоне дух народного автомобиля практически полностью вытеснен элементами цифровой культуры и ранее несвойственным этой модели налетом буржуазности.
Самое сильное впечатление в модернизированном интерьере производит батарея сенсоров. Лакированные виртуальные кнопки оккупировали всю переднюю панель и центральную консоль. Их аналоговые «собратья», впрочем, сохранили позиции на картах дверей, напольном тоннеле и рулевом колесе с усеченным нижним сектором.
Как и новые материалы обшивки панелей, цифровой инструментарий выглядит дорого и ультрамодно – невольно проводишь параллели с премиум-«родственниками» из стана Audi и Porsche. Однако, увы, некоторые решения подточили прежде едва ли не эталонную эргономику. Так, чтобы попасть в сенсоры выбора дорожных режимов, блоков управления светом или активации климат-контроля, нужно хорошенько прицелиться, отвлекаясь от дороги. Да и виртуальным ползунком регулировки громкости аудиосистемы пользоваться на поверку не слишком сподручно.
Дуэт же 10-дюймовых табло электронной приборки и тачскрина медиацентра (последний повернут вместе с консолью в сторону водителя) хорош и по графике, и по разрешению, и по быстродействию софта. Да и проектор данных выполнен на основе дорогой технологии – информация транслируется не на экранчик, а непосредственно на лобовое стекло, а потому ее удобно считывать.
Запас пространства в салоне между тем не увеличился, что неудивительно. В ходе смены поколений габаритная длина и межосевое расстояние увеличились соответственно на символические 26 и 16 мм. Так что на обоих рядах кресел не столь просторно, как, скажем, в ориентированном на семейные нужды соплатформенном лифтбеке Skoda Octavia. Видимо, в отличие от чехов немцы предлагают клиентам не возить в салоне воздух и делают акцент на привычном для Golf ощущении спортивности. С последней, впрочем, нет перебора. К примеру, сиденье водителя ErgoActive с памятью электронастроек и удлинителем подушки дает, с одной стороны, по гоночному собранную посадку, с другой – комфорт домашнего кресла.
Та же история в багажном отделении. Оно при своих 374 л не то чтобы маловато, а скорее разумно и достаточно для тех, кто ведет активный образ жизни, предпочитая в большей степени гонять, нежели возить за задними сиденьями детскую коляску, недельный запас провизии из супермаркета или инструмент для дачи.
Как и предшественник, «восьмой» Golf пропитан драйверской философией, хотя спортивный накал у хэтчбеков для нашего рынка все же чуть слабее, чем у исполнений для Европы. Погоду делает прежде всего штатный пакет для плохих дорог, предполагающий более жесткие настройки пружин и амортизаторов в угоду энергоемкости и лишь 142 мм расстояния от земли до пластикового пыльника картера.
После сдержанной адаптации «немец» практически не теряет в собранности и отзывчивости на отклик точнейшего руля. Однако дорожный брак ходовая отрабатывает подробнее, чем хотелось бы. Да и с асфальта я съезжал, признаюсь, с осторожностью. Ведь даже после перекалибровки ходовой кроссоверным клиренсом Golf не разжился.
Зато на МКАДе и загородных шоссе управлять такой пятидверкой – одно удовольствие. Автомобиль, оснащенный задней «многорычажкой», цепко держит дорогу, практически не реагируя на колейность, даже несмотря на низкопрофильные 17-дюймовые шины. Мастерски настроенная система стабилизации страхует от увода с курса, а тормоза, даром что имеют большой свободный ход, уверенно осаживают хэтчбек и с высоких скоростей.
Комбинация 1,4-литрового 150-сильного бензинового турбомотора и надежного 8-диапазонного автомата, которая, к слову, не предлагается в Старом Свете (там ставка сделана на 1,5-литровый турбомотор, на те же 150 л.с. и преселектив DSG), не вызывает даже малейших нареканий в трассовом режиме – динамики для быстрых обгонов хватает с лихвой. Хотя в черте города Golf начинает вести себя вальяжнее. При кикдауне в режиме Drive гидромеханическая коробка «думает» дольше, чем хотелось бы, и эта флегма не пропадает при выборе «спортивных» настроек. Взбодрить «немца» удается разве что подрулевыми «лепестками», загоняя трансмиссию перед ускорением на пару передач «вниз». Такие настройки вряд ли устроят любителей уйти первым со светофора, зато наверняка понравятся приверженцам приемистых, но не «резких» машин.
Сейчас, когда на рынке все перевернулось с ног голову, рассказывать о ценах смысла нет – они даже у производителя могут меняться чуть ли не ежедневно, а с дилерскими накрутками и подавно. Проще уточнить, что входит в безальтернативную, но весьма щедрую комплектацию Exclusive 150-сильной модификации Volkswagen Golf. Она подразумевает такие позиции, как адаптивный круиз-контроль, трехзонный «климат», адаптивная лобовая оптика, расширенный «зимний» пакет, автопарковщик, система контроля слепых зон.
Вместе с тем вы можете дополнительно заказать такие функции, как, скажем, система удержания в полосе, проектор данных и многое другое, повысив планку комфорта и безопасности. Есть также топовый Golf GTI с 2-литровым 245-сильным турбомотором, где львиная доля ассистентов водителя предлагается уже штатно.
|
Технические характеристики Volkswagen Golf
|
Габариты, мм
|
4284×1789×1491
|
Колесная база, мм
|
2636
|
Дорожный просвет, мм
|
142
|
Объем багажника, л
|
374
|
Снаряженная масса, кг
|
1333
|
Диаметр разворота, м
|
10,9
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
1395
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
150/5000–6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
250/1500–3500
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
автоматическая 8-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
216
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
8,5
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
5,8
|
Объем бака, л
|
50
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