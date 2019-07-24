В свое время герой этого теста положил начало целому автомобильному сегменту. Теперь, вернувшись в Россию после многомесячного отсутствия, «классик» вновь намерен главенствовать в созданной им же нише

Сотрудник российского представительства Volkswagen передает мне ключи от рестайлинговой «пятидверки» седьмого поколения со словами: «А вот и наш горчичник». Подразумевается, конечно же, небанальный золотистый оттенок кузова, но я считываю метафору иначе. Покинув рынок летом 2017-го, модель, давшая название целому классу, затем все-таки вернулась, чтобы побороться с KIA Ceed – «последним из могикан» сегмента массовых хэтчбеков, который в России неуклонно ужимается под натиском кроссоверов и компактных седанов. Очередной потерей стал пятидверный Focus, который уйдет вместе со всеми легковушками американской марки до конца лета. Вот и выходит, что модернизированный Golf – это своего рода лекарство для оживления конкуренции в непремиальном секторе гольф-класса.

Классика жанра

У Volkswagen Golf в нашей стране небольшая, но верная армия поклонников. В первые четыре месяца после возобновления его продаж (сентябрь – декабрь 2018 года) модель приобрели 512 россиян, а в 2019-м с января по апрель реализовано 560 единиц этой модели. Для сравнения, локализованный субкомпактный седан Volkswagen Polo разошелся за тот же срок тиражом 17 466 экземпляров.

Иными словами, привозная (выпускаемая в Вольфсбурге) «пятидверка» – это машина для фанатов. Чем же она их привлекает? Не в последнюю очередь – строгими очертаниями кузова в стиле «старшего» Passat. Однако сдвоенные «бумеранги» ходовых огней, точеные формы бамперов, задние стойки, напоминающие крюк клюшки, – это только штрихи к главному – до боли знакомым пропорциям, работающим на культовый статус. Претензия к дизайнерской выкройке экстерьера лишь одна: внешние зеркала меньше, чем хотелось бы (как минимум из соображений безопасности).

Салон подкупает упорядоченностью и отменной эргономикой. Хотя назвать интерьер модным можно лишь с натяжкой, он скорее респектабелен и технологичен. Акцент сделан на 8-дюймовом экране мультимедиа и цифровой «приборке» на 12,3 дюйма, предлагающейся за доплату как альтернатива аналоговому «инструментарию». Третий островок шика – ухватистый руль со срезанным нижним сектором. На мой взгляд, баранка перегружена кнопками, но навык управления быстро вырабатывается.

Посадка водителя близка к оптимальной – диапазон механических регулировок передних кресел исчерпывающий, боковая поддержка внушительная, подушка достаточной длины, наполнитель кресел в меру плотный. А еще в тестовой машине я обнаружил поясничный подпор и даже клавишу, запускающую сеанс массажа поясницы. Да-да, этот «демократ» способен предложить решения из меню премиальных автомобилей. Платите только денежки за опции!

Задний ряд по меркам современного гольф-класса отнюдь не самый просторный, притом что при смене поколений модель прибавила 13 мм в ширину, 56 – в длину и 59 мм к колесной базе. Хотя и нельзя сказать, что очень тесно, даже высокие пассажиры не упрутся коленями в спинки передних кресел, не подо­прут потолок головой. За счет широких дверных проемов посадка-высадка на любой из рядов удобна, несмотря на низко посаженный кузов (клиренс всего 142 мм). Придерусь же к отсутствию такой опции, как подогрев дивана, которую конкуренты предлагают даже для машин субкомпактного сегмента.

Тем не менее в салон Golf вполне можно влюбиться. Как минимум за повышенное внимание к мелочам. Все детали интерьера подогнаны идеально, контактируешь за редким исключением с мягким пластиком, кожей, алькантарой, тканью добротной выделки. Двери закрываются с породистым шлепком, усилия на кнопках и клавишах выверены, экран мультимедиа реагирует на нажатия быстро и четко. Багажник же запомнился не столько внушительным объемом (380 л), сколько удобной конфигурацией без заметных выступов и глубоким подпольем, где помимо полноценной запаски имеются ниши под инструмент. Низкая погрузочная высота облегчает укладку и выемку тяжелых предметов.

Эх, прокачу!

Едва сев за руль, понимаешь, что ты «в своей тарелке». Это настоящая магия – вам уютно, управление интуитивно понятно, помощь передних и задних датчиков парковки (равно как крупной и сочной картинки камеры заднего вида) трудно переоценить, реакции на поворот легкого и достаточно «длинного» (2,8 оборота от упора до упора) руля точны и предсказуемы. Активные водители, правда, могут посетовать, что педаль акселератора в режиме Drive задемпфирована, да и при переводе селектора 7-ступенчатого преселективного «робота» в Sport машина реагирует на «газ» с легкой ленцой. Однако ускорение все же выходит мощным: после небольшой заминки 150 «лошадок» готовы пуститься в галоп хоть со старта, хоть со средних или высоких скоростей. А еще для максимального контроля над ускорением можно и нужно задействовать подрулевые «лепестки» трансмиссии. Они хоть и небольшие, но не для проформы. В автоматическом же режиме «преселектив» делает свою работу четко и деликатно, меняя передачи быстро и без запинок.

Настройки шасси «немца» многие считают эталонными. На мой взгляд, ходовая здесь чуть более нервно, чем хотелось бы, реагирует на выбоины и стыки. И все же плавность хода на приемлемом уровне, не придерешься и к энергоемкости. Но самое главное – управлять машиной в связке поворотов одно удовольствие! Этот Volkswagen подначивает вас к тому, чтобы зайти на вираж на высокой скорости, а затем погасить занос игрой «газа» и вращением послушного руля. Увлеклись со скоростью и сократили дистанцию до опасной? Электроника мигом охладит ваш пыл – оповестит тревожным писком и нарисует на лобовом стекле крупный красный треугольник.

С ролью стайера испытуемый тоже справился на ура. Хэтчбек отлично держит траекторию, не сбиваясь с курса ни на ямах, ни на продольных асфальтовых волнах. Шумоизоляция на высоком уровне, в салон пробивается разве что гул покрышек на плохом асфальте. Расход топлива при крейсерской скорости 110 км/ч не превысил 6 л на «сотню» – правда, в городских пробках аппетит вырос почти вдвое, причем несмотря на активированную систему «Старт-стоп».

Отдельно нужно сказать об электронных «поводырях» и «телохранителях». В вечернее время я отдал должное светодиодной адаптивной оптике, которая подсвечивает повороты и автоматически варьирует дальний и ближний свет (штатное оснащение топовой комплектации Highline), чтобы не «ослеплять» других участников дорожного движения. Эффективен и адаптивный круиз-контроль, от которого есть толк не только на шоссе, но и в городском трафике. В последнем случае система способна замедлить автомобиль до полной остановки и, если последняя не затянулась, автоматически возобновить движение. Полезна также функция экстренного торможения, которая остановит машину для предотвращения ДТП, если водитель вдруг бездействует.

Словом, все бы хорошо, кабы не цена: 1 689 900 рублей за машину с 1,4-литровым 150-сильным мотором (в более простых исполнениях предлагается 125-сильная версия того же агрегата). С другой стороны, за самую навороченную версию хэтчбека KIA Ceed с 1,4-литровым 140-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым «преселективом» попросят 1 569 900 рублей, а за топовый вариант «француза» DS 4 хотят и вовсе 1 850 847 рублей.

Как видим, наш герой расположился между соперниками, играющими на массовом и премиальном полях. Может, в этом и состоит идея его возвращения в Россию – подсобрать клиентов, желающих получить качественную европейскую модель C-класса за приемлемые деньги?

Технические характеристики Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG7 Габариты, мм 4258х1799х1492 Колесная база, мм 2620 Дорожный просвет, мм 142 Объем багажника, л 380 Снаряженная масса, кг 1288 Диаметр разворота, м 10,9 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см3 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–3000 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая

роботизированная Макс. скорость, км/ч 216 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5 Объем бака, л 50