Мы провели испытания универсала Volkswagen Passat с целью создания психологического портрета его потенциального владельца, а заодно лишний раз убедились, что немецкий концерн поднаторел в создании автомобилей почти без недостатков

Универсал Volkswagen Passat относится к той категории автомобилей, при взгляде на которые живо представляешь себе портрет владельца. Скажем, Павел Петрович Иванов или Николай Сергеевич Семенов – имя не суть важно, но можете быть уверены, что к нашему персонажу обращаются по имени-отчеству: к своим 40 годам он достиг определенных карьерных высот и выглядит сообразно рангу. Можно также не сомневаться, что наш персонаж аккуратист, традиционалист и перфекционист. На его рабочем столе – тотальный порядок, он никогда не опаздывает и ничего не забывает. И мог бы даже приобрести машину «попремиальнее», но по ряду причин не делает этого. Вероятно, дело в неписаном корпоративном этикете, а возможно, в том, что перед началом рабочего дня ему нужно подбросить дочку и сына в престижную школу, а по выходным выехать на дачу, заполнив багажник под завязку и буксируя небольшой, но быстрый катер. Passat Variant справляется с этими разноплановыми задачами на отлично.

Помощник руководителя

Для нашего аккуратиста принципиально, что его автомобиль выглядит строго и элегантно. Классическая внешность с акцентом на резко прочерченные горизонтальные линии повышает накал респектабельности, а хромированные накладки на «фасаде» и боковинах (как и светодиодные секции в передней и задней оптике) не выглядят легкомысленно и фривольно. Даже пропорции универсала и его кузовная архитектура работают на солидный имидж: благодаря внушительной колесной базе (2791 мм – плюс 79 мм в сравнении с предшественником) и длине (4767 мм), а также относительно небольшой высоте (1477 мм) возникает ощущение, что этот «немец» уверенно стоит на ногах.

В салоне обнаруживаем ту же упорядоченность и внимание к мелочам. Передняя панель разлинована, как нотный лист: под длинными хромированными планками скрываются дефлекторы воздуховодов. Над центральным сенсорным дисплеем (в нашем случае 8-дюймовым, с датчиком приближения руки) смонтирован аналоговый хронометр – верная примета статусности. Трехспицевое рулевое колесо, знакомое по Golf, имеет скошенный нижний сектор (так удобнее садиться в кресло) и буквально усыпано управляющими кнопками.

Разумеется, при желании уровень оснащенности можно радикально повысить, заказав настраиваемую цифровую «приборку», проектор данных на лобовое стекло, аудиосистему класса люкс или, скажем, топовую мультимедийную систему. В последнем случае вы получите сверхинформативную систему кругового обзора (на 360° с четырех камер, в том числе в режиме 3D), русифицированную навигацию, точку доступа Wi-Fi и многие другие функции.

Естественно, по части практичности этот универсал грозится обскакать всех «одноклассников», за исключением, может быть, только соплатформенного Skoda Superb, следующего корпоративному кодексу утилитарности Simply Clever. Начнем с того, что у Passat Variant очень широкие дверные проемы, а его багажник рассчитан на немалые 650 л, не считая вместительной ниши в подполье. Или возьмем камеру заднего вида, ее объектив спрятан под эмблемой марки, которая приподнимается при включении задней передачи. Благодаря этому объектив остается чистым даже в дождь, и вы радуетесь неизменно четкой детализированной картинке на центральном дисплее.

Комплимента заслуживают и передние сиденья ergoComfort (входят в базовое оснащение комплектаций Comfortline и Highline). Они позволят устроиться с комфортом седокам любой комплекции. У таких кресел не просто тщательно просчитана геометрия, здесь регулируются среди прочего угол наклона и длина подушки, а также положение подголовников. Стоит ли удивляться, что ergoComfort отмечены знаком качества организации AGR («Движение за здоровую спину»)!

Заднему дивану можно вменить в вину лишь то, что его спинка не регулируется по углу наклона. Зато в арьергарде имеется солидный запас пространства перед коленями и над головой, а если сложить диван, вы получите ровный пол и почти двухметровой длины площадку – при необходимости на ней вполне можно ночевать. В распоряжении задних пассажиров имеются собственный блок климат-контроля и розетка на 220 В, а в качестве опции доступен и диван с функцией подогрева.

Легкой походкой

Что бы сказали Павел Петрович и Николай Сергеевич об 1,4-литровом бензиновом турбодвигателе, которым оснащен тестовый автомобиль? Скорее всего, что агрегат, идущий для России в сочетании с передним приводом и 7-ступенчатым секвентальным «роботом», на удивление бодрый, даже не верится, что отдача составляет лишь 150 л.с. Правда, Павел Петрович наверняка признается, что выбрал бы более тяговитый двигатель – 1,8-литровый 180-сильный бензиновый, а еще лучше – 2-литровый 150-сильный дизель (оба предлагаются на нашем рынке как альтернатива начальному мотору). «Старшие» двигатели не только предпочтительнее при обгонах, с ними сподручнее также таскать прицеп. К слову, в качестве опции для всех версий Passat предлагается «умная» система автоматической парковки с прицепом Trailer Assist.

Что же касается полного привода, он для универсалов Passat на нашем рынке не предусмотрен. Хотите автомобиль в исполнении 4х4 – рассмотрите вариант покупки Passat Alltrack с 220-сильным бензиновым агрегатом. Но Павел Петрович и Николай Сергеевич в сторону внедорожного исполнения не смотрят, поскольку покорять офф-роуд не планируют.

Мой опыт знакомства с немецким универсалом показал, что 1,4-литровый автомобиль с «роботом» DSG настроен на динамичную, экономичную и максимально комфортную езду. Реакции на нажатие педали акселератора в таком автомобиле несколько притуплены в угоду экономии топлива и комфорту пассажиров. Электроника оберегает и роботизированную коробку, которая не допускает рывков и стремится в режиме Drive при первой возможности переключиться «вверх». Это означает, что сорвать машину с места при резком старте или заставить коробку сбросить больше двух передач при кик-дауне в режиме Drive вам вряд ли удастся. Ускорение получится линейным, без выраженного подхвата, но при этом все-таки объективно быстрым. Паспортные 8,6 с, отмеренные на разгон до «сотни», тому подтверждение. При этом «немца» можно еще и подстегнуть – перевести селектор «робота» в положение Sport, воспользоваться подрулевыми «лепестками» смены передач или задать «спортивные» настройки системе выбора режимов движения (клавишами на тоннеле или через меню мультимедийной системы). В общем, любителей в равной мере активной и комфортной езды такой автомобиль не разочарует.

Частые визиты на заправки Павлу Петровичу и Николаю Сергеевичу тоже не грозят. Лично я съездил на дачу, что в 140 км от Москвы, вернулся, на следующий день проделал еще 50 км в офис и обратно, а «сжег» в результате лишь полбака бензина. Не поверил – проверил расход топлива по борткомпьютеру, так и есть: примерно 7 л/100 км.

А как комфортно в этом автомобиле… плестись в пробках! Полезнейшая система Auto Hold позволяет после остановки отпустить педаль тормоза, и машина при этом не предпримет попыток двинуться вперед, несмотря на то что селектор коробки находится в режиме Drive. Разумеется, сразу после нажатия на педаль акселератора стояночный тормоз автоматически выключится, и машина тронется. Вроде бы мелочь, а как экономит силы и нервы в заторах! Придраться же можно к работе системы Start Stop: при нажатии на «газ» и, соответственно, выходе из режима «спячки» электроусилитель руля активируется не столь оперативно, как хотелось бы. Впрочем, она без труда отключается кнопкой на центральном тоннеле.

Еще одним козырем модели Passat Variant я считаю сбалансированную подвеску. Эти универсалы поставляются на российский рынок с пакетом «Для плохих дорог» (+15 мм к дорожному просвету европейских вариантов и измененные характеристики упругих элементов подвески). Благодаря таким настройкам «наши» универсалы сглаживают дорожные неровности лучше, чем их европейские «собратья», но сохраняют вполне азартную управляемость при минимальной боковой и вертикальной раскачке.

Иными словами, несмотря на то, что на лавры спорткара этот автомобиль не претендует, пройти на нем связку поворотов – одно удовольствие, а скоростную прямую «немец» держит и вовсе мертвой хваткой. Точный руль с усилием, изменяющимся в зависимости от скорости движения, и цепкие и информативные тормоза – дополнительные признаки породы, свойственной в той или иной мере всем Volkswagen.

А что же с ценой? За автомобиль в начальной комплектации Trendline с базовым 1,4-литровым 150-сильным бензиновым мотором просят 1 780 000 рублей. У ближайшего и, по сути, единственного конкурента в массовом сегменте, универсала Skoda Superb Combi, начальным мотором является 1,8-литровый 180-сильный TSI, соответственно, и ценник «чеха» выше – 1 998 000 рублей. Другой потенциальный соперник, – Audi A4 с агрегатной базой, как у героя нашего теста, обойдется в 2 000 000 рублей, причем это уже полноправный игрок премиум-сегмента. А значит, перед Passat Variant открываются широкие возможности к удовольствию Павла Петровича и Николая Сергеевича.

Технические Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI DSG характеристики Габариты, мм 4767х1832х1477 Колесная база, мм 2791 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 650 Снаряженная масса, кг 1453 Тип двигателя Бензиновый турбированный L4 Рабочий объем, куб. см 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–3000 Привод передний Трансмиссия Роботизированная 6-ступенчатая с двумя

сцеплениями Макс. скорость, км/ч 218 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (городской), л/100 км 5,2 Объем бака, л 59