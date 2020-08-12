«Дегустация» рестайлинговых моделей от японского и немецкого производителей привела нас к философским выводам

Винная дегустация – процесс на самом деле сложный, требующий тонких вкусовых рецепторов и большого опыта. Если же опыта нет, случаются казусы. Как, скажем, с моим знакомым. Как-то, налив себе дорогущего вина, он отвлекся на телефонный разговор. Тут над ним и решили подшутить, заменив бокал на такой же, но с дешевым напитком, бутылка с которым тоже стояла рядом. Когда наконец мой приятель сделал глоток, то изрек фразу, которую я надолго запомнил: «Во-о-о-от, сразу чувствуется – вещь! Не то что эта бормотуха». Причем на словах о «бормотухе» он указал именно на ту бутылку с дешевым вином. Впрочем, говорят, подобное случается и с профессионалами.

Винная карта

Мы же пробовать на вкус будем Mazda 6 и Volkswagen Passat. Обе модели подверглись плановой модернизации: «японка» чуть раньше, а «немец», скажем так, на днях. Распознать обновленный Passat можно в первую очередь по изменившейся передней части с укрупненной решеткой радиатора, более агрессивным бамперам и заострившимся к центру фарам. На «корме» поменялись внутренности фонарей. Судя по цвету, немецкий седан будет выступать за белое вино.

Mazda, ясное дело, по законам жанра отстаивает вкусовые качества красного, хотя ее японские гены, думаю, не отказались бы и от саке. Выглядит седан утонченно и стильно. Благодаря модернизации он получил полностью новые переднюю и заднюю части кузова, улучшенную силовую структуру и несколько десятков килограммов шумоизоляции. Так что изменения у азиатской соперницы более масштабные.

К тому же у Mazda 6 «градус» будет покрепче. В том смысле, что ее самая мощная модификация (2,5 л турбо) развивает 231 л.с., в то время как максимум, на который способен Passat со своим 2-литровым турбоагрегатом – 190 л.с. Цены же с данными моторами сопоставимы: за «японку» просят от 2 362 000 рублей, а за «немца» – от 2 339 000. Аналогичная «европейцу» по мощности Mazda, оснащенная 2,5-лит­ровым атмосферным 192-сильным двигателем, и вовсе стоит «копейки» – от 1 771 000 рублей.

Начальные версии соперников развивают по 150 л.с., но добиваются этого разными способами. Так, японский седан извлекает силы из двух атмосферных литров, а немецкий автомобиль выжимает «соки» из небольших 1,4 л с помощью турбонаддува. Разница в цене тут тоже не в пользу Volkswagen, за который просят не меньше 1 829 000 рублей, причем за версию с механической коробкой передач. В то время как 2-литровая Mazda c «автоматом» не в пример дешевле – 1 573 000 рублей. Впрочем, в нашем тесте сошлись самые мощные модификации. Какое они оставят послевкусие?

Аромат

Прежде чем проверить вкус напитка, при дегустации оценивают его аромат. Вот и мы до проверки ходовых способностей автомобиля тестируем его в статике, определяя удобство салона. При этом заметим, что одним из главных критериев при оценке аромата вина является его качество, – точно так же, как и при сравнении интерьеров. И здесь выявить лидера мы не смогли, поскольку оба соперника по этому параметру на высоте. Жестких отделочных материалов в седанах практически нет (разве что в самых потаенных местах), а Mazda к тому же щеголяет алькантарой в отделке передней панели.

Отличить обновленного «немца» от дорестайлинговой модели в салоне можно прежде всего по увеличенному сенсорному экрану мультимедиа, измененному рулевому колесу и табличке с надписью Passat между центральными вентиляционными дефлекторами. На месте таблички, кстати, в дореформенном автомобиле были стильные стрелочные часы. Увы, они пали жертвой экономии. Зато с эргономикой тут полный порядок. Обновленный интерфейс обладает интуитивным меню, прекрасной графикой и отличным быстродействием. Отметим и очень удобный регулируемый центральный подлокотник.

В салоне японской машины преобразований больше – здесь полностью новая передняя панель. Салон выглядит более стильно и уютно, а управление сенсорным экраном продублировано джойстиком на центральном тоннеле. Когда автомобиль разгоняется быстрее 8 км/ч, сенсорный монитор отключается для безопасности. И действительно, в движении использовать джойстик гораздо удобнее, чем тянуться к экрану. Но по эргономике Mazda сопернику все же уступает, потому что графика интерфейса выглядит устаревшей, монитор маловат, а центральный подлокотник без регулировки.

По удобству размещения за рулем «немец» тоже в лидерах. У его сидений лучше профиль и шире диапазоны настроек. В японском седане кресла тоже хороши, хотя форма спинки менее удобна. Но почему в Mazda такой низкий потолок? Человек ростом 180 см даже в самом нижнем положении сиденья буквально подпирает его макушкой.

А вот на втором ряду ровно наоборот – теперь уже пассажиру немецкого седана не хватает пространства по высоте. Причем если при прямой посадке место еще есть, то положить голову на подголовник вообще невозможно – затылок упирается в потолок. Так что, если хотите возить высоких пассажиров сзади в Passat, покупайте универсал. Зато для ног в немецком седане места предостаточно, и однозонная климатическая система имеется. В Mazda заднего «климата» нет (только вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями), места для коленей на пару-тройку сантиметров меньше, но макушка в потолок не упирается.

Багажное отделение Volkswagen Passat вне конкуренции. Еще бы, 585 л! Пожалуй, таких больших багажников у седанов я еще не встречал, даже у Skoda Superb меньше. Сравнивать с 429 л японского соперника как-то даже неудобно. Более того, в подполье «немца» расположено полноценное запасное колесо, в то время как Mazda довольствуется лишь «докаткой». Как ни крути, а наша дегустация показывает, что и по салону, и по багажнику Passat выходит в лидеры. Значит ли это, что аромат белого вина здесь лучше, чем красного? В рамках нашей конкретной парадигмы выходит, что да.

Вкус и послевкусие

Двигатель «японки», как уже говорилось, мощнее, чем у соперника. И объемнее. Это значит, что даже при наличии турбонаддува мотор Mazda отличается более линейными реакциями на подачу топлива. В «стандартном» режиме разгон хорош, но я выбираю «Спорт», который включается качающейся клавишей на центральной консоли, – вот теперь то, что надо! Седан без излишней резкости, но при этом моментально отвечает на нажатие педали акселератора под заводной звук силового агрегата, и все окружающие транспортные средства оказываются позади.

В немецком седане «газ» настроен поострее, особенно в момент трогания с места, отчего поначалу Passat кажется даже более резвым. Однако и турбозадержки здесь сильнее. Они тоже «лечатся» «спортивным» режимом, но той адекватности отклика, что у «японки», здесь нет. Коробка передач с двумя сцеплениями плавно работает даже в пробках, хотя при попытке резкого старта «тупит», выдерживая паузу в секунду-другую, что небезопасно, например, при выезде со двора на оживленную улицу. Традиционный маздовский «автомат» такого недостатка не имеет. То есть вкус от управления тягой немецкой модели поначалу неплох, но послевкусие оказывается немного смазанным.

Тяжесть рулевого управления в Passat можно выбирать – от легчайшего в режиме «Комфорт» до тугого при «динамичных» настройках. Правда, чем тяжелее баранка, тем она менее информативна. Поэтому лучше остаться в «Комфорте» – тогда и крутить руль легко, и обратная связь на высоте. Вообще, настроить тут можно много чего. При выборе различных режимов меняется не только тяжесть рулевого управления, но и отзывчивость мотора, и алгоритм коробки передач, и жесткость подвески. Либо, в режиме «Индивидуал», можно настроить необходимые параметры по своему усмотрению. Впрочем, даже при «комфортных» настройках управляется «немец» идеально.

Маздовское шасси имеет «обычный» и «спортивный» режимы, но меняются в них только алгоритмы работы двигателя и коробки передач. Руль у «японки» тяжелый. Подвеска, не имеющая регулировок, всегда плотная – она даже жестче, чем у «немца» в «динамичном» режиме. По сравнению с Volkswagen японский седан воспринимается жилистым спортсменом. Извилистую трассу Mazda 6 пройдет не быстрее, чем Passat, хотя ощущения водителя здесь совсем другие. Так, если «немец» оставляет голову водителя холодной, то «японка» пьянит, подзуживая на пределе пройти каждый поворот. Так и хочется спросить, не разбавил ли кто-то белое вино? И наоборот, не добавил ли кто-то в бокал красного пару рюмок коньяка?

По плавности хода Volkswagen впереди, особенно при самых мягких настройках амортизаторов. Его подвеска идеально разглаживает микропрофиль и пупырышки асфальта, но и подрагивает на резких неровностях. Mazda, как мы сказали, всегда жесткая, однако потряхивает благородно, без резких толчков. По части шумоизоляции ставлю знак равенства. У обоих соперников слышны шины, но не до такой степени, чтобы вызвать дискомфорт.

Итак, каковы же выводы из нашей автомобильной дегустации? Пожалуй, не столь важно, насколько дорогое вино, главное, чтобы оно нравилось. И совсем без разницы, красное оно или белое. Более того, вовсе не обязательно это должно быть вино. Один мой знакомый (не тот, что вино дегустировал), например, любит водку и даже говорит, что она вкусная. Ну а я предпочитаю пиво. Впрочем, после этого сравнительного теста я понял, что красное и белое мне тоже нравятся. Хотя красное все же по духу ближе. Надо, видимо, посетить хороший магазин…

Технические характеристики Mazda 6 2.5 turbo Габариты, мм 4870х1840х1450 Колесная база, мм 2830 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 165 Объем багажника, л 429 Снаряженная масса, кг 1578 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2488 Макс. мощность, л.с./об/мин 231/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 420/2000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 239 Время разгона 0–100 км/ч, с 7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 62

Технические характеристики Volkswagen Passat 2.0 TSI Габариты, мм 4775х1832х1483 Колесная база, мм 2786 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 585 Снаряженная масса, кг 1525 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/4180–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1500–4100 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 237 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 Объем бака, л 66

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.