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25 июл 2018

VW Touran прикинулся кроссовером

VW Touran прикинулся кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Второе поколение компактвэна Volkswagen Touran на российском рынке неизвестно: из-за низких продаж первого немцы решили не привозить обновленную версию к нам. А вот в Европе и Китае он производится и продается.

Причем в Китае к его названию прибавили литеру «L», хотя размеры VW Touran здесь такие же, что и в Европе. Связано это с тем, что в Поднебесной производятся машины обоих поколений и так СП Volkswagen-SAIC решило «развести» модели на рынке.

У первого поколения в Европе была псведокроссоверная версия CrossTouran, но со сменой поколений она исчезла дабы не смущать покупателей, ведь Volkswagen представляет один кроссовер за другим. А вот в Китае такой вариант сделали и для машины второго поколения.

За счет иных амортизаторов и пружин дорожный просвет кросс-версии вырос до 179 мм (+23 мм). Пластиковый обвес из неокрашенного пластика придал машине более «вседорожный» облик. Также отличить машину от обычной можно по иной радиаторной решетке.

Кросс-версия Volkswagen Touran L оснащается исключительно 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями DSG. Привод, естественно, только передний.

Продажи новой модификации на внутреннем рынке Китая начнутся в августе этого года. За пределы страны новая версия вряд ли когда-либо попадет.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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