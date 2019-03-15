Аккуратнее с лозунгами

Глава Volkswagen извинился за то, что использовал нацистский лозунг. Случился конфуз, хотели сказать про экономические показатели, а людям вокруг послышалось совсем другое

Ситуация обстоит следующим образом. Выступая во вторник перед сотрудниками компании, Герберт Дисс произнес фразу «Ebit macht frei». Руководитель подчеркивал необходимость увеличения доходов корпорации. Для понимания, ЕBIT означает «прибыль до уплаты процентов и налогов». Это обозначение созвучно с немецким словом Arbeit, именно из-за этого сходства и возникли возмущения.

Дело в том, что словосочетание «Ebit macht frei» напоминает другую немецкую фразу — «Arbeit Macht Frei» («труд освобождает»). Именно этот лозунг нацисты вывешивали на воротах многих концлагерей. Наиболее известная подобная вывеска встречала тех, кого привозили в Освенцим. Собственно Герберту Диссу пришлось сделать заявление, в котором он сообщил, что неудачно выбрал слова и лишь имел в виду, что прочное финансовое состояние компании позволяет Volkswagen развивать бизнес.