Глава Volkswagen считает, что военные конфликты уничтожат автомобильную индустрию.

В интервью изданию Financial Times Герберт Дисс высказал серьезные опасения по поводу светлого будущего автомобильной промышленности

Дело в том, что на фоне мировой напряженности уже наблюдается серьезный разрыв логистических цепочек, что вызовет серьезный скачок цен на автомобили во всем мире. Второй удар может нанести европейский дефицит энергии, который связан с отказом европейских стран от российского сырья.

Сам концерн Volkswagen уже испытывает серьезные сложности - уже остановлены заводы в городах Дрезден и Цвиккау. Эти предприятия крайне важны для компании, так как именно здесь происходит сборка электрокаров. Также остановлены все фабрики, которые производят автомобили Audi.

Любопытно, но начале текущей недели стало известно, что в Евросоюзе дилеры Volkswagen временно прекратили принимать заказы на подзаряжаемые гибриды Golf, Tiguan, Passat, Arteon, и Touareg. Компании не хватает компонентов для их производства. Российские предприятия марки также простаивают.