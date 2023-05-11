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11 май 2023

Экологические активисты сорвали собрание акционеров Volkswagen

Экологические активисты сорвали собрание акционеров Volkswagen

Производителя вновь обвинили в пренебрежении экологией и использовании принудительного труда – в ход пошли торты

Для начала экологические активисты перекрыли проезд к месту проведения мероприятия – в итоге далеко не все участники конференции смогли добраться вовремя.  В самом же зале  постоянно происходили выкрики, а в самом конце в Ганса Дитера Пётша, председателя правления Porsche и члена наблюдательного совета Volkswagen, швырнули торт.

Впрочем, конфуза удалось избежать, так как топ-менеджер оказался ловким и успел увернуться от летящего снаряда.

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