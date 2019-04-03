Электромобиль в квадрате

На Шанхайском автосалоне дебютирует концептуальный кроссовер Volkswagen Roomzz, серийная версия которого должна стать самым большим SUV в электрической линейке I.D

Судя по тизерному изображению, Volkswagen Roomzz I.D. получит аэродинамический кузов с выверенными линиями, в которые вписываются тонкие светодиодные элементы оптики. Что касается интерьера, то разработчики обещают салон с «принципиально новой конфигурацией». Технические подробности об автомобиле пока что не раскрываются.



Напомним, первой серийной моделью, которая войдет в «зеленое» семейство I.D., станет компактный хэтчбек. Серийное производство автомобилей начнется в ноябре 2019 года. По предварительным данным, вслед за ним Volkswagen выпустит «зеленый» кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Несколько позже у VW может появиться электрический внедорожник. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.