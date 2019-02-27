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27 фев 2019

Jetta - самостоятельная марка

Jetta - самостоятельная марка
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн Volkswagen принял решение вывести на рынок Китая новый бренд, под которым будут продаваться недорогие автомобили. Новая марка получила хорошо известное имя Jetta

Что касается рыночной стратегии бренда Jetta, то акцент будет делаться на недорогие автомобили стоимостью около 6 000 евро, причем на первых порах они будут оснащаться обычными ДВС без какого-либо намека на электрификацию. Продавать их будут не только в интернет-магазинах, торговых центрах и цифровых шоу-румах, но даже в мобильных офисах, размещенных в фирменных грузовиках.

Модельная линейка новоявленной марки будет состоять из позаимствованных у Volkswagen моделей: кроссовера Tharu (эта модель очень похожа на европейский Tiguan), модернизированного седана Jetta, а также еще одного кроссовера, внешность которого не раскрывается. Модели новой марки, вероятно, будут максимально упрощены, чтобы не мешать продажам автомобилей под брендом Volkswagen.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Коммерсант

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