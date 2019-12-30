Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2019

Назван самый инновационный автопроизводитель

Назван самый инновационный автопроизводитель

Независимый немецкий институт Center of Automotive Management (CAM) составил рейтинг инновационности автопроизводителей. Первое место в нем присудили группе Volkswagen

Исследование CAM основано на анализе 1300 видов технических новаций. Данные по ним обработали в 2018–2019 годах. Сводный перечень составлен после оценки деятельности 42 автомобильных групп и 96 брендов из Европы, Японии, США и Китая — в нем обобщены данные о 2500 инновациях, появившихся на серийных моделях в период с 2016 по первую половину 2019 года. Согласно Топ-20, самой инновационной стала группа Volkswagen: она внедрила 462 ноу-хау, из которых 73 — уникальны для отрасли. Ценность вклада VW оценили в 466,9 балла.

Отдельного упоминания от CAM заслужили ассистент контроля края дорожного полотна на Audi Q7, изогнутый дисплей на Volkswagen Touareg и адаптивный круиз-контроль Travel Assist на Passat; последняя версия комплекса MBUX на Mercedes-Benz A-Class; индукционная зарядка на BMW 5 серии и ассистент движения задним ходом на X5.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.3

Volkswagen планирует захватить рынок электромобилей

30 декабря 2019

Volkswagen запатентовал новые названия для трех кроссоверов

27 декабря 2019

Volkswagen придумал мобильную розетку

27 декабря 2019
Volkswagen ID.3 1st Edition 2020

Электромобили Volkswagen глючат

23 декабря 2019
Volkswagen Passat 2020

Обновленный Volkswagen Passat потеряет в версиях

23 декабря 2019

Новый Volkswagen Caddy получит новый дизайн

23 декабря 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta 2019 операция на сердце Тест драйв
27 декабря 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta AT: операция на сердце"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта
Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"

Написано новостей:

2 4 9 6 6