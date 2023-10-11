Обновлены Volkswagen ID.4 и ID.5

Компания Volkswagen представила обновленные электрические кроссоверы ID.4 и ID.5. Изменилась силовая установка и усовершенствовалась мультимедийная система

Внешний облик автомобилей остался прежним. Отличить новинки можно по 12,9-дюймовому сенсорному экрану на передней панели. Опционально компания теперь предлагает установить аудиосистему премиум-класса Harman Kardon, которая включает 10 динамиков мощностью 480 Вт по всему периметру салона. Также немного изменился блок управления кондиционером и режимом громкости звука. Добавлена новая атмосферная подсветка.

Теперь заднеприводные версии оснащаются электромотором мощностью 282 л.с. и 545 Нм крутящего момента. Полноприводные модификации комплектуются двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет также 282 л.с. Топовое исполнение “GTX” прибавило в мощности до 340 л.с. Разгон до “сотни” составит 5,4 с. Максимальная скорость во всех модификациях ограничена на отметке в 180 км/ч. Емкость аккумулятора - 77 кВт*ч. Запас хода на ID.4 - 550 км, а на ID.5 - 556 км. Отмечается, что за 10 минут заправки можно зарядить батареи на 178 км пробега.