Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2023

Обновлены Volkswagen ID.4 и ID.5

Обновлены Volkswagen ID.4 и ID.5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила обновленные электрические кроссоверы ID.4 и ID.5. Изменилась силовая установка и усовершенствовалась мультимедийная система

Внешний облик автомобилей остался прежним. Отличить новинки можно по 12,9-дюймовому сенсорному экрану на передней панели. Опционально компания теперь предлагает установить аудиосистему премиум-класса Harman Kardon, которая включает 10 динамиков мощностью 480 Вт по всему периметру салона. Также немного изменился блок управления кондиционером и режимом громкости звука. Добавлена новая атмосферная подсветка.

Теперь заднеприводные версии оснащаются электромотором мощностью 282 л.с. и 545 Нм крутящего момента. Полноприводные модификации комплектуются двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет также 282 л.с. Топовое исполнение “GTX” прибавило в мощности до 340 л.с. Разгон до “сотни” составит 5,4 с. Максимальная скорость во всех модификациях ограничена на отметке в 180 км/ч. Емкость аккумулятора - 77 кВт*ч. Запас хода на ID.4 - 550 км, а на ID.5 - 556 км. Отмечается, что за 10 минут заправки можно зарядить батареи на 178 км пробега.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Up GTI (2020)

Volkswagen up! ушел в историю

10 октября 2023

Анонсировано следующее поколение Volkswagen Golf

03 октября 2023
Volkswagen Tiguan (2024)

Представлено новое поколение Volkswagen Tiguan

19 сентября 2023
Volkswagen Polo

Распроданы последние экземпляры Volkswagen Polo российской сборки

19 сентября 2023
Volkswagen ID.X Performance Concept (2023)

Концептуальный Volkswagen ID.X - конкурент Tesla Model 3

11 сентября 2023

Рассекречен экстерьер нового Volkswagen Golf

05 сентября 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 1 5