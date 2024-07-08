Обновленный минивен Volkswagen ID.Buzz получил удлененную версию Pro

Компания Volkswagen представила обновленную версию электрического минивэна ID.Buzz, а также удлиненную модификацию ID.Buzz Pro. Все версии комплектуются 286-сильным электродвигателем

Стандартный ID.Buzz, в частности, обзавелся новым программным обеспечением и слегка увеличенным экраном медиасистемы до 12,9 дюймов. Помимо этого появился тачскрин управления климат-контролем и громкостью аудиосистемы. Однако больше всего привлекает внимание версия Pro с удлиненным кузовом на 25 см (длина - 4962 мм., а колесная база - 3239 мм). Внутри может быть установлено 7 посадочных мест по формуле 2+3+2. Стандартный объем багажника - 306 л., а со сложенными сиденьями - 2469 л.

Модель комплектуется единственным электромотором на задней оси. Мощность - 286 л.с. Крутящий момент - 550 Нм. У стандартного ID.Buzz емкость аккумулятора - 79 кВт*ч. Максимальный запас хода - 461 км. У Pro емкость батареи - 86 кВт*ч. В данном случае запас хода составит 487 км.