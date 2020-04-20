Представлен новый Volkswagen Viloran

Совместное предприятие SAIC Volkswagen рассекретило минивэн Viloran — самый большой автомобиль, разработанный на платформе MQB

Технически Volkswagen Viloran это тот же самый кроссовер Teramont. Но в отличие от «родственных» моделей трансмиссия безальтернативна: привод — передний, семиступенчатый «робот» сочетается с «турбочетвёркой» EA888 объёмом 2,0 литра. Возможно два варианта форсировки: 186 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента или 220 лошадиных сил и 350 Нм. Интересно, что по габаритам новинка крупнее всех легковых «Фольксвагенов»: длина кузова — 5346 миллиметров, ширина — 1976 миллиметров, высота — 1781 миллиметр, колёсная база — 3180 миллиметров. Viloran даже больше, чем длиннобазный Multivan T6.1.

В салоне о «Терамонте» напоминает архитектура передней панели. Сенсорный блок климатической установки, декор и дефлекторы обдува — такие же, как на купеобразном Teramont X. Опционально доступна цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, а 9,2-дюймовый тачскрин медиасистемы входит в базовое оснащение.