Представлен Volkswagen ID3

Это первый электромобиль марки, предназначенный для массового производства. Перед ID.3 поставлена амбициозная цель — стать Гольфом среди электромобилей. Знаковая машина получилась

Говорить о внешности много не будем, так как из-за тизеров она уже давно перестала быть секретом, правда сюрпризы все равно присутствуют, например, двухцветная окраска кузова и интересные принты на стойках. Отметим, что автомобиль обладает низким коэффициентом лобового сопротивления- 0,267. Производитель, в свою очередь, не преминул похвастать рекордной по меркам класса колесной базой: при общей длине кузова 4261 мм она растянулась на 2765 мм. Тот же Golf 7 при аналогичных габаритах располагает базой лишь 2637 мм. Благодаря этому удалось увеличить простор в салоне.

В техническом отношении ID.3 базируется на новой модульной платформе MEB. Для Volkswagen ID.3 предложат несколько версий батарей. В базовом варианте емкость составляет 45 кВт*ч, чего хватает на 330 километров (оценка проведена по стандарту WLTP). Также будут доступны АКБ на 58 кВт*ч (420 км) и 77 кВт*ч (550 км). Поддерживаются зарядки мощностью 7,2 кВт, 50 кВт, 100 кВт и даже 125 кВт. Что касается моторов, то их будет два: мощностью в 149 и 204 лошадиных силы.