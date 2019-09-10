Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2019

Представлен Volkswagen ID3

Представлен Volkswagen ID3
Автор фото: фирма-производитель

Это первый электромобиль марки, предназначенный для массового производства. Перед ID.3 поставлена амбициозная цель — стать Гольфом среди электромобилей. Знаковая машина получилась

Говорить о внешности много не будем, так как из-за тизеров она уже давно перестала быть секретом, правда сюрпризы все равно присутствуют, например, двухцветная окраска кузова и интересные принты  на стойках. Отметим, что автомобиль обладает низким коэффициентом лобового сопротивления- 0,267. Производитель, в свою очередь,  не преминул похвастать  рекордной по меркам класса колесной базой: при общей длине кузова 4261 мм она растянулась на 2765 мм. Тот же Golf 7 при аналогичных габаритах располагает базой лишь 2637 мм. Благодаря этому удалось увеличить простор в салоне.

В техническом отношении ID.3 базируется на новой модульной платформе MEB. Для Volkswagen ID.3 предложат несколько версий батарей. В базовом варианте емкость составляет 45 кВт*ч, чего хватает на 330 километров (оценка проведена по стандарту WLTP). Также будут доступны АКБ на 58 кВт*ч (420 км) и 77 кВт*ч (550 км). Поддерживаются зарядки мощностью 7,2 кВт, 50 кВт, 100 кВт и даже 125 кВт. Что касается моторов, то их будет два: мощностью в 149  и 204 лошадиных силы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Жуки и батарейки

05 сентября 2019
Volkswagen I.D. R

Электрический Volkswagen стал рекордсменом

03 сентября 2019

Кросс-купе Volkswagen быть

30 августа 2019

Известны подробности о новом Volkswagen Transporter

30 августа 2019
Volkswagen Golf

Volkswagen Golf вышел на финишную прямую

29 августа 2019
Volkswagen ID.3 2019

Volkswagen рассказал о своем новом электрокаре

26 августа 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"
Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля
Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"

Написано новостей:

2 4 1 8 5