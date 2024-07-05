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5 июл 2024

Рассекречен дизайн нового кроссовера Volkswagen ID.UNYX

Рассекречен дизайн нового кроссовера Volkswagen ID.UNYX
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen рассекретила дизайн и некоторые технические характеристики нового электрического кроссовера ID.UNYX. Дебют модели должен состояться в середине июля

Кроссовер станет частью нового семейства “умных” электромобилей ID.UX. К 2027 году линейка должна будет состоять из 5 таких моделей. Дизайн ID.UNYX выполнен в духе электрификации. Кузов получил купе-образную форму, светодиодная оптика соединяется по всей ширине передней и задней части, а также здесь скрытые дверные ручки. Точные габариты автомобиля: 4663/1860/1610 мм., при колесной базе в 2766 мм. Салон пока официально не рассекретили, но судя по слитым шпионским фотографиям, интерьер будет минималистичным. На передней панели установлены два экрана мультимедийной системы и цифровой “приборки”. На центральном тоннеле имеются только платформы для беспроводной зарядки и пара отсеков для мелочевки. 

Стандартный ID.UNYX получил один электромотор мощностью 231 л.с. Привод - задний. Версию подороже оснастили уже двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с. Привод соответственно полный. Емкость аккумулятора одна - 82,4 кВт*ч. У одномоторной версии запас хода составит 621 км, а у двухмотоной - 565 км.

При написании новости использовалась информация:
ithome

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