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13 янв 2023

Рассекречены характеристики самого мощного Volkswagen ID.Buzz

Рассекречены характеристики самого мощного Volkswagen ID.Buzz
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles еще в октябре прошлого года анонсировало появление «заряженного» электровэна ID. Buzz с приставкой GTX, но характеристики производитель раскрывает только сейчас

Сообщается, что автомобиль получит 340-сильную двухмоторную силовую установку, которая более нигде не используется – даже заряженные ID.4 и ID.5 обходятся лишь 299-сильным электромотором. К слову, заряженный микроавтобус будет оснащен и системой полного привода.

Анонсирован и длиннобазный ID. Buzz, который дебютирует летом этого года. Ожидается, что он будет на 25 сантиметров длиннее стандартного электровэна, а в салоне установят семь сидений в три ряда. Обещан и кемпер California – таким образом ID. Buzz является фактическим преемником легендарного Transporter.

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