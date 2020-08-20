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20 авг 2020

Серийный электрокроссовер VW ID.4 показали на официальных тизерах

Серийный электрокроссовер VW ID.4 показали на официальных тизерах
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen опубликовала первые официальные изображения серийной версии кроссовера ID.4. Кроссовер внешне окажется похожим на электрохэтч ID.3, но получит собственные силовые установки

Официально внешность серийного VW ID.4 пока не рассекречена. Но некоторое время назад фотографии электрокроссовера были опубликованы департаментом промышленности Китая, где новинку планируется собирать (хотя выпуск кроссовера наладят и в Европе).

В отличие от одномоторного хэтча, у вседорожника, построенного на той же платформе MEB, будут полноприводные модификации с парой электромоторов — по одному на каждую ось. По предварительным данным, такая силовая установка сможет развивать до 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Базовая же версия ID.4 получит единственный 200-сильный мотор с приводом на задние колёса. Прогнозируемый запас хода самых «дальнобойных» версий — до 500 километров на одной зарядке.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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