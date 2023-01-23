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23 янв 2023

У концерна Volkswagen появится новый художник

У концерна Volkswagen появится новый художник

В немецком концерне совсем скоро произойдут важные кадровые перестановки – нынешний шеф-дизайнер  Йозеф Кабан уходит со своего поста, а его место займет Андреас Миндт

Как сообщают инсайдеры, Кабан не сошелся с руководством Volkswagen по вопросам дизайна – топ-менеджменту  не нравится нынешняя стилистика  бренда, в результате чего и было принято решение отправить главного художника в отставку.

Андреас Миндт, к слову, не является человеком «с улицы» - долгое время он отвечал за внешний вид автомобилей Bentley. В новом качестве Миндту, в первую очередь, придется заняться обликом линейки электрокаров ID и абсолютно новым продуктом – Project Trinity.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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