Volkswagen будет развивать гибриды и системы автопилота

На моторном симпозиуме в вене компания представила последние разработки, среди которых оказались новые гибридные силовые установки и усовершенствованные системы автопилотирования

Что касается гибридов, то на презентации был показан новый 48-вольтовый мягкий гибридный привод (mHEV), совмещенный с турбомотором 1.5 TSI. Его особенность заключается в новом стартер-генераторе (BSG), питающегося от 48-вольтовой бортовой электросети. Он помогает двигателю TSI во время запуска, в первые секунды разгона, а также позволяет реализовать функцию старт-стоп. Кроме того BSG рекуперирует энергию торможения и запасает ее в аккумуляторе, расположенном под передними сиденьями. Суммарная экономия топлива у такой силовой установки может достигать 0,4 литра на 100 километров пробега. Ожидается, что первым её получит новый Volkswagen Golf.

Что касается систем автопилота, то на симпозиуме были представлены лишь концепты. Volkswagen заявил о подготовке к переходу на автопилоты третьего и четвертого уровней, но никаких подробностей о них не сообщил. Сейчас модели компании оснащены ассистирующими система второго уровня автономности, которые объединены под общим названием IQ.DRIVE. В состав комплекса входят адаптивный круиз контроль, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, а также помощник при парковке.