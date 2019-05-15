Volkswagen делает большую ставку на электричество

План развития Vision 2030, как оказалось, предполагает не только реорганизацию дочерних брендов, но и развитие производственных мощностей, ради чего в Volkswagen готовы пойти на колоссальные инвестиции

Один миллиард евро. Именно такая сумма будет выделена на строительство предприятия по производству аккумуляторных батарей. Новый завод будет построен в городе Зальцгиттер, Нижняя Саксония. Такое решение принял наблюдательный совет и совет правления Volkswagen. Что же касается большого объема инвестиций, то по мнению руководства марки, они станут хорошим фундаментом для реорганизации бизнеса и обеспечат будущее бизнесу Volkswagen.

Любопытно, что помимо строительства собственного завода Volkswagen ведет переговоры с партнерами по вопросу строительства в Европе новой мультибрендовой производственной площадки. Кроме того, компания рассматривает варианты создания совместного предприятия или партнерства для производителя судовых дизельных двигателей MAN Energy Solutions и выпускающего автомобильные трансмиссии Renk.