Volkswagen готовится к презентации самого маленького кроссовера

Компания Volkswagen опубликовала тизеры одного из своих самых компактных кроссоверов. Мировая премьера пройдет 3 февраля в Индии

Судя по изображениям, внешность новинки выполнена в традиционном для марки стиле. У паркетника, название которого пока не раскрывается, будет хромированный декор и высокие рейлинги на крыше. По данным портала Indian Autos Blog, кроссовер Volkswagen получит упрощённую архитектуру MQB-A0 IN. Она разработана специально для индийского рынка и предназначена только для автомобилей с переднем приводом.

Любопытно, что на той же платформе MQB-A0 IN собственный кроссовер готовит марка Skoda. Концептуальную версию под названием Vision IN тоже покажут в Индии — на выставке Auto Expo 5 февраля, а в серию модель пойдёт в течение 2020 года.