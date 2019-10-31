Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2019

Volkswagen ID.3 будет дальнобойнее

Volkswagen ID.3 будет дальнобойнее
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая машина обладает неплохим запасом хода (550 километров по циклу WLTP в топ-версии), однако это далеко не предел, считают в Volkswagen

В интервью британскому изданию Autocar руководитель отдела разработок марки Фрэнк Уэлш заявил, что компания обладает возможностями по модернизации машины и в будущем она будет иметь более солидный запас хода. «Еще есть возможности по оптимизации. Это как с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Взгляните, как снижается выброс CO2, потому что инженеры их оптимизировали. ID.3 — это огромный шаг вперед, но это еще не конец», — сказал топ-менеджер.

Отдельно Фрэнк Уэлш высказался относительно появления спортивной версии ID.3. По его словам, стандартный автомобиль оснащается лишь одним электромотором, и у компании есть возможность разработать полноприводную модификацию, поскольку у специалистов уже есть опыт создания гоночного автомобиля ID.R. К слову, Уэлш заявил, что машина уже сейчас управляется не хуже хот-хэтча GTI.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

29 октября 2019
Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen Touareg зарядят от розетки

25 октября 2019
Volkswagen Golf 2020

Volkswagen представил новый Golf

25 октября 2019

Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности

24 октября 2019

В Volkswagen опровергли слухи о продаже Lamborghini

15 октября 2019

Война мешает автомобильному развитию

15 октября 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020: пришелец с удивительным браслетом Тест драйв
31 октября 2019

Chery Tiggo 4
"Chery Tiggo 4: пришелец с удивительным браслетом"
Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта
Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"

Написано новостей:

2 4 5 5 8