Volkswagen ID.3 будет дальнобойнее

Немецкая машина обладает неплохим запасом хода (550 километров по циклу WLTP в топ-версии), однако это далеко не предел, считают в Volkswagen

В интервью британскому изданию Autocar руководитель отдела разработок марки Фрэнк Уэлш заявил, что компания обладает возможностями по модернизации машины и в будущем она будет иметь более солидный запас хода. «Еще есть возможности по оптимизации. Это как с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Взгляните, как снижается выброс CO2, потому что инженеры их оптимизировали. ID.3 — это огромный шаг вперед, но это еще не конец», — сказал топ-менеджер.

Отдельно Фрэнк Уэлш высказался относительно появления спортивной версии ID.3. По его словам, стандартный автомобиль оснащается лишь одним электромотором, и у компании есть возможность разработать полноприводную модификацию, поскольку у специалистов уже есть опыт создания гоночного автомобиля ID.R. К слову, Уэлш заявил, что машина уже сейчас управляется не хуже хот-хэтча GTI.