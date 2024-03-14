Volkswagen ID.Unyx - электрокроссовер для Китая

В интернете появилась информация о новом кроссовере Volkswagen ID.Unyx. Оказалось, что это переработанный Cupra Tavascan. Обе модели будут выпускаться на одном заводе в Китае

И все же, Volkswagen ID.Unyx отличается иной силовой установкой. Переднеприводная версия получит один электромотор мощностью 231 л.с., а полноприводная модификация еще один электродвигатель на 109 л.с. (суммарная мощность - 340 л.с.). Максимальная скорость вне зависимости от версии составит 160 км/ч.

В плане дизайна автомобили очень похожи, но габариты слегка отличаются. Длина - 4663 мм (+19 мм), ширина - 1860 мм (-1 мм), высота - 1610 мм (+13 мм) и колесная база - 2766 мм. Также Volkswagen ID.Unyx получил пластиковый обвес, иные бампера и другую форму светодиодных элементов передней оптики. Вероятно, салон также будет очень похож, но даже шпионских изображений пока нет.