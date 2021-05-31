Volkswagen объявляет отзыв Caddy

Что характерно, отзывная программа в этот раз сравнительно небольшая – всего семьдесят фургончиков, которые были произведены в 2016 году.

Какой обнаружился дефект и где? Отвечаем – в тормозной системе, а именно в нарушении герметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра. Поломка не выглядит каким-то ужасным дефектом, да и устранение не потребует какого-либо серьезного вмешательства – мастера на сервисах лишь сделают протяжку узла, так что много времени, если вы решите обратиться в техцентр, это не займет.

Кстати, об обращениях, все владельцы будут уведомлены менеджерами автосалонов о необходимости посещения ремонтной зоны персонально. Традиционно, все можно сделать и самому – сверить Vin-код со списком на сайте Росстандарта и записаться в дилерский центр на техобслуживание.