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31 май 2021

Volkswagen объявляет отзыв Caddy

Volkswagen объявляет отзыв Caddy
Автор фото: фирма-производитель

Что характерно, отзывная программа в этот раз сравнительно небольшая – всего семьдесят фургончиков, которые были произведены в 2016 году.

Какой обнаружился дефект и где? Отвечаем – в тормозной системе, а именно в нарушении герметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра.  Поломка не выглядит каким-то ужасным дефектом, да и устранение не потребует какого-либо серьезного вмешательства – мастера на сервисах лишь сделают протяжку узла, так что много времени, если вы решите обратиться в техцентр, это не займет.

Кстати, об обращениях, все владельцы будут уведомлены менеджерами автосалонов о необходимости посещения ремонтной зоны персонально. Традиционно, все можно сделать и самому – сверить Vin-код со списком на сайте Росстандарта и записаться в дилерский центр на техобслуживание.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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