Volkswagen откажется от традиционных двигателей

Руководство марки заявило, что инженеры компании работают над новым поколением бензиновых и дизельных моторов, которое окажется последним. В дальнейшем компания сосредоточится на разработке электромобилей

Но огорчаться не стоит. Новое поколение моторов появится только к 2026 году, однако тенденция на общую электрификацию очевидна. На специальной пресс-конференции в Вольфсбурге директор по развитию Volkswagen Майкл Йост заявил, что «его коллеги работают над последней платформой для автомобилей, которые выбрасывают в атмосферу CO2». При этом он уточнил, что постепенно они будут вытеснены электромобилями.

Во многом уход от бензиновых двигателей связан с экологическими требованиями, которые ужесточаются год от года. Определенную роль сыграл и недавний дизельный скандал. Кстати, г-н Йост отметил, что двигатели внутреннего сгорания, сами по себе, надолго останутся в линейке силовых агрегатов. Предполагается, что примерно до 2050 года, немецкий концерн будет поддерживать ДВС. VW продолжит обновлять их для стран с медленно развивающейся инфраструктурой для электромобилей.