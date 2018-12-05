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5 дек 2018

Volkswagen откажется от традиционных двигателей

Volkswagen откажется от традиционных двигателей

Руководство марки заявило, что инженеры компании работают над новым поколением бензиновых и дизельных моторов, которое окажется последним. В дальнейшем компания сосредоточится на разработке электромобилей

Но огорчаться не стоит.  Новое поколение моторов появится только к 2026 году, однако тенденция на общую электрификацию очевидна.  На специальной пресс-конференции в Вольфсбурге директор по развитию Volkswagen Майкл Йост заявил, что «его коллеги работают над последней платформой для автомобилей, которые выбрасывают в атмосферу CO2». При этом он уточнил, что постепенно они будут вытеснены электромобилями.

Во многом уход от бензиновых двигателей связан с экологическими требованиями, которые  ужесточаются год от года. Определенную роль сыграл и недавний дизельный скандал. Кстати, г-н Йост отметил, что  двигатели внутреннего сгорания, сами по себе, надолго останутся в линейке силовых агрегатов.  Предполагается, что примерно до 2050 года, немецкий концерн будет поддерживать  ДВС. VW продолжит обновлять их для стран с медленно развивающейся инфраструктурой для электромобилей.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авторевю, Bloomberg

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