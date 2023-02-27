Volkswagen "отрезает" от себя Россию

Немецкий концерн принял решение запрещать любые поставки своих автомобилей в нашу страну. По большому счету речь идет о Китае, с которым был налажен параллельный импорт

Да, в 2022 году немецкий концерн и его дочерние структуры прекратили поставлять автомобили в РФ и остановили местное производство в Калуге. Однако с осени крупные дилерские сети наладили параллельный импорт выпущенных в Китае машин концерна. В Поднебесной VW производит автомобили на предприятиях, совместных с местными холдингами SAIC и FAW, а также на заводе Volkswagen Anhui.

До сегодняшнего дня руководство немецкой компании не обращало внимания на данные схемы, но сейчас VW разослал письмо, в котором говорится о запрете на продажу машин на экспорт в другие страны. Также, по сообщениям немецких СМИ, началась борьба с серыми посредниками - оптовыми компаниями, которые целенаправленно поставляют машины в РФ. Фактически, вся инфраструктура Volkswagen в Китае работает теперь лишь на внутренний рынок.