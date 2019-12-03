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3 дек 2019

Volkswagen отзовет автомобили в России из-за дефекта подушек безопасности

Volkswagen отзовет автомобили в России из-за дефекта подушек безопасности
Автор фото: фирма-производитель

На сервис отправятся автомобили Passat CC и Tiguan в связи с вероятностью ошибочного срабатывания эйрбегов

Volkswagen объявил об отзыве 24 седанов Passat CC и кроссоверов Tiguan, которые были реализованы в России в 2015 и 2016 годах. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Автомобили отправятся на сервис по причине вероятности выхода из строя конденсатора в блоке управления подушек безопасности, что в большинстве случаев приводит к отключению эйрбегов. При этом существует вероятность, что блок управления ошибочно примет измененный сигнал датчика и распознает его в качестве удара, что может вызвать внезапное срабатывание подушек и преднатяжителей ремней безопасности.

Volkswagen уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На автомобилях обновят программное обеспечение блока управления подушек безопасности.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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