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23 сен 2022

Volkswagen переносит производство из Германии

Volkswagen переносит производство из Германии

Volkswagen обдумывает возможность переноса производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится. 

Как сообщает пресс-служба центральной штаб-квартиры, этот вариант руководство концерна уже рассматривает в среднесрочной перспективе. Энергетический кризис серьезно влияет на все производственные процессы и у компании может просто не остаться другого выхода, если поставки газа в Германию не возобновятся зимой.

Важно понимать, что перенос производства может быть осуществлен и с заводов Чехословакии. С большой долей вероятности новые кластеры могут создать в Бразилии или других странах с хорошим морским сообщением.

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