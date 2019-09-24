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24 сен 2019

Volkswagen подарит Китаю огромный минивэн

Volkswagen подарит Китаю огромный минивэн

Вы знаете, где продаются самые интересные автомобили? В Китае! Производители настолько любят этот рынок, что готовы даже создавать для него специальные модели

Во всяком случае, Volkswagen поступает именно так и готовит для Китая новый минивэн под названием Viloran.  Автомобиль удалось запечатлеть во время перевозки на эвакуаторе. Большая часть кузова прототипа накрыта брезентом. Судя по задней двери, новинка выполнена в стиле нового Volkswagen Touareg. При этом с технической точки зрения минивэн логичнее сравнить с Volkswagen Teramont (он же Atlas в Китае): здесь используется та же платформа MQB.

Что касается двигателей, то на крышке багажника можно разглядеть шильдик 380 TSI. В теории это означает использование 220-сильного 2,0-литрового бензинового турбомотора серии EA888.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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