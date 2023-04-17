Автомобильный портал Motorpage
17 апр 2023

Volkswagen показал интерьер электрокара ID.7

Volkswagen показал интерьер электрокара ID.7

Компания Volkswagen опубликовала материалы, посвящённые интерьеру электромобиля ID.7, где подробно продемонстрированы основные детали оформления салона

На себя сразу обращают внимание амбиентная подсветка и гигантский дисплей мультимедийной системы.  Также можно заметить инновационную климатическую установку, где дефлекторы вентиляции двигаются автоматически – при помощи сервоприводов, считывая информацию о погоде и температуре в салоне с различных датчиков.

Основные технические параметры ID.7 уже были рассекречены благодаря сертификационным документам из Китая.  В базовой модификации автомобиль получить один электрический мотор, мощность которого составит 204 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.7 (2024)

Представлен Volkswagen ID.7

17 апреля 2023

Volkswagen разработал новое поколение электромоторов

13 апреля 2023
Volkswagen Tiguan Allspace (2022)

Volkswagen назвал свои последние модели с ДВС

03 апреля 2023
Volkswagen ID.2all Concept (2023)

Volkswagen рассказал о преемнике Polo

16 марта 2023

Volkswagen подтвердил продажу российских активов

15 марта 2023

Volkswagen превращает свои автомобили в смартфоны

02 марта 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"

Написано новостей:

3 2 8 2 2