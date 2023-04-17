Volkswagen показал интерьер электрокара ID.7

Компания Volkswagen опубликовала материалы, посвящённые интерьеру электромобиля ID.7, где подробно продемонстрированы основные детали оформления салона

На себя сразу обращают внимание амбиентная подсветка и гигантский дисплей мультимедийной системы. Также можно заметить инновационную климатическую установку, где дефлекторы вентиляции двигаются автоматически – при помощи сервоприводов, считывая информацию о погоде и температуре в салоне с различных датчиков.

Основные технические параметры ID.7 уже были рассекречены благодаря сертификационным документам из Китая. В базовой модификации автомобиль получить один электрический мотор, мощность которого составит 204 лошадиные силы.