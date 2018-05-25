Volkswagen готовится к серийному запуску недорого кроссовера Tharu, который специально создавался для развивающихся рынков, таких как Россия и Китай. Компания опубликовала первые официальные фотографии будущей новинки.

Собственно, серийный вариант кроссовера полностью идентичен концепту Volkswagen Powerful Family, который компания показала в конце марта в Пекине. А в профиль машина соответствует Skoda Kodiaq и это неслучайно. Именно на базе чешского кроссовера, вернее его китайской версии с растянутой колесной базой, построен VW Tharu. Но дизайнеры компании полностью переработали переднюю и заднюю часть машины, которая сейчас по стилистике пересекается с Tiguan.

Технические детали пока неизвестны, кроме того, что построен кроссовер на модульной платформе MQB. По неофициальным данным на китайском рынке Volkswagen Tharu получит 1,2- и 1,5-литровые турбодвигатели мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. У нас к ним наверняка добавится 1,6-литровый атмосферный силовой агрегат, ведь его производство уже локализовано в Калуге.

В Китае производство Volkswagen Tharu начнется уже в августе этого года на СП SAIC-VW. У нас же сборка машины будет организована ближе к 2020 году. На российском рынке кроссовер займет нишу на ступеньку ниже VW Tiguan, то есть фактически станет заменой снятому с производства Skoda Yeti.