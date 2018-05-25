Автомобильный портал Motorpage
25 май 2018

Volkswagen показал недорогой кроссовер для России

Volkswagen показал недорогой кроссовер для России
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen готовится к серийному запуску недорого кроссовера Tharu, который специально создавался для развивающихся рынков, таких как Россия и Китай. Компания опубликовала первые официальные фотографии будущей новинки.

Собственно, серийный вариант кроссовера полностью идентичен концепту Volkswagen Powerful Family, который компания показала в конце марта в Пекине. А в профиль машина соответствует Skoda Kodiaq и это неслучайно. Именно на базе чешского кроссовера, вернее его китайской версии с растянутой колесной базой, построен VW Tharu. Но дизайнеры компании полностью переработали переднюю и заднюю часть машины, которая сейчас по стилистике пересекается с Tiguan.

Технические детали пока неизвестны, кроме того, что построен кроссовер на модульной платформе MQB. По неофициальным данным на китайском рынке Volkswagen Tharu получит 1,2- и 1,5-литровые турбодвигатели мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. У нас к ним наверняка добавится 1,6-литровый атмосферный силовой агрегат, ведь его производство уже локализовано в Калуге.

В Китае производство Volkswagen Tharu начнется уже в августе этого года на СП SAIC-VW. У нас же сборка машины будет организована ближе к 2020 году. На российском рынке кроссовер займет нишу на ступеньку ниже VW Tiguan, то есть фактически станет заменой снятому с производства Skoda Yeti.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen

Volkswagen отзывает в России автомобили из-за… заусенцев

21 мая 2018
volkswagen

Volkswagen пропустит автосалон в Париже

18 мая 2018
Volkswagen Jetta

Новая Volkswagen Jetta появится в России

17 мая 2018
Volkswagen Polo

Volkswagen отзывает все новые Polo

14 мая 2018
VW Golf GTI TCR

Volkswagen показал самый быстрый Golf

11 мая 2018
Volkswagen Tharu

Известно имя дешевого кроссовера Volkswagen для России

10 мая 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2016 «парня в горы тяни...» Тест драйв
24 мая 2018

Toyota RAV4
"«Парня в горы тяни...»"
Audi RS5 - audi rs5 2018 умеет сочетать несочетаемое
Тест драйв
22 мая 2018

Audi RS5
"Новый Audi RS5 умеет сочетать несочетаемое"
Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе
Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 9 3