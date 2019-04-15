Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz. Серийная версия прототипа станет самой большой моделью в линейке I.D.

Если большинство «традиционных» автомобилей Volkswagen построены на модульной платформе MQB, то для электромобилей существует аналогичное решение – MEB. Вся линейка I.D. будет построена на этой платформе и, разумеется, кроссовер Roomzz не стал исключением. Что касается внешности, то автомобиль получил аэродинамический кузов с выверенными линиями, специальные сдвижные двери, 22-дюймовые колесные диски и матричные фары IQ Light Matrix LED. В свою очередь, задняя оптика машины с помощью специальных модулей может выводить разные символы. Световой рисунок водитель сможет менять по своему усмотрению.

С технической стороны мы имеем два электромотора - по одному на каждую ось. Суммарная мощность концепта — 306 лошадиных сил. До «сотни» кроссовер может разогнаться за 6,6 секунд. Максимальная скорость — 180 км в час. Запас хода у Roomzz составляет 450 километров. Интересно, что автомобиль также оснащен системой автопилота четвертого уровня, что обеспечивает практически полную автономность передвижения.