Volkswagen представил новый Phaeton

Модели Phaeton – флагманскому седану Volkswagen в этом году исполняется двадцать лет. В честь такого знаменательного события концерн решил показать широкой публике прототип «Фаэтона» второго поколения.

Да, в свое время Volkswagen отказался от развития данной модели, так как общая политика компании взяла прицел на электрификацию модельного ряда. Вся суть заключается в том, что машина была практически готова и проект, фактически, отменили на шаге от серийного запуска!

В отличие от предшественника, построенного на общей с Bentley Continental GT и Flying Spur платформе D1, седан Phaeton D2 использовал «тележкку» MLB нынешнего Touareg. Собственно уже в 2016-м его оснастили цифровым кокпитом Innovision- он же появился серийного Touareg, но только через два года. К сожалению, Volkswagen не раскрывает, какой двигатель стоит на прототипе, но последние версии Phaeton шли с 3.6 VR6 (280 л.с., 370 Нм) и 4.2 V8 (335 л.с, 430 Нм).