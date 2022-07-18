Volkswagen представил новый турбо-мотор

Концерн Volkswagen представил рядную «четвёрку» 1.5 TSI семейства EA211 второго поколения. Мощность двигателя не изменилась, но сама силовая установка стала экономичнее.

Да, пожалуй, самое главное новшество здесь - модернизированная система отключения половины цилиндров, ей расширили рабочий диапазон, так что теперь мотор способен работать на двух цилиндрах в большинстве режимов эксплуатации. К сожалению, цифр расхода производитель не приводит, лишь заявляет, что новый двигатель стал на тридцать процентов экономичнее предшественника.

Что касается мощности, то она составляет 150 лошадиных сил. Первым двигатель получит кроссовер Volkswagen T-Roc. Напомним, что к 2030 году концерн собирается выпускать исключительно электрокары.