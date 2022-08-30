Volkswagen представил свой новый т-образный кроссовер

Называть почти каждый свой новый кроссовер именем, которое начинается на литеру "T" - это уже стало своеобразной фишкой для немецкого концерна. Даже в этот раз Volkswagen не стал изменять традициям. Встречайте новую модель - Tavendor

Tavendor - машина крупная. В длину автомобиль лишь немногим не дотягивает до пяти метров, а колесная база - до трех метров. Экстерьер Tavendor характеризуют двухобъемный профиль, близкий к вертикали наклон передка (в профиль), обилие изящных, тонко проработанных деталей.

В техническом же плане - все стандартно. Машина построена на платформе MQB. Под капотом располагается двухлитровый турбомотр, но с разной степенью форсировки (в зависимости от версии) - 186 либо 220 лошадиных сил. Коробка передач - 7-ступенчатый робот DSG.