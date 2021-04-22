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22 апр 2021

Volkswagen представил свой самый крупный кроссовер.

Volkswagen представил свой самый крупный кроссовер.
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанхае дебютировала модель Talagon. На сегодняшний день, это самый большой кроссовер марки

Да, в длину новинка раскинулась на пять с лишним метров (5153 миллиметра, если быть точным). Соответственно по этому параметру автомобиль перегнал модель Teramont. Интересно что машина построена на платформе MQB. Раз уж мы заговорили про технику, то расскажем и об агрегатах. Итак, Talagon будет предлагаться лишь с одним мотором - бензиновый двухлитровый двигатель с наддувом. Правда, он будет обладать двумя степенями форсировки - на 186 и 220 лошадиных сил. Трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Привод - полный.

Что касается даты производства, то на конвейер модель встанет уже этим летом. Правда, до конца неизвестно - выйдет ли автомобиль за пределы китайского рынка.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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