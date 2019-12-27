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27 дек 2019

Volkswagen придумал мобильную розетку

Volkswagen придумал мобильную розетку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen Group Components, входящая в состав группы Volkswagen, придумала, как упростить зарядку электромобилей. Для этого были созданы мобильные роботы-заправщики

Роботы представляет собой автономные передвижные модули, оснащенные камерой, лазерным сканером, ультразвуковыми датчиками и манипулятором. Процесс зарядки выглядит следующим образом: отдельный «юнит», вместе с мобильным аккумулятором подъезжает к автомобилю, активирует зарядку и едет к другим машинам. Наполнив батареи, робот собирает все зарядные блоки и везет их на подзарядку.

Каждый мобильный накопитель имеет емкость 25 киловатт-часов. Есть поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 киловатт. Контролируется зарядка без участия человека. Причем вызвать робота можно либо принудительно, через мобильное приложение, либо он сам поймет, что требуется зарядка, «пообщавшись» с автомобилем при помощи технологии нейросетей V2X.

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