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26 авг 2019

Volkswagen рассказал о своем новом электрокаре

Volkswagen рассказал о своем новом электрокаре
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen ID.3, который представят в сентябре, построят на модульной платформе MEB, созданной специально для автомобилей с «зелеными» силовыми установками

По размерам новинка будет сопоставима с «Гольфом». Дизайн машины практически не будет отличаться от одноименного концепта, представленного ранее. Если говорить о технике, то, по неофициальным данным, хэтчбек укомплектуют 170-сильным электромотором, приводящим в движение заднюю ось. Новинка будет доступна с аккумуляторами на 48, 55 и 62 кВт•ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно.

Сообщается, что первая партия автомобилей будет выпущена ограниченным тиражом в 30 000 экземпляров. При этом на данный момент на машину оставлено уже около 27 000 предварительных заявок. Окончательная цена на ID.3 пока неизвестна. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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