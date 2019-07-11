Volkswagen снял покрова со своего электромобиля

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 впервые появился без камуфляжа на улицах Штутгарта. Официальная премьера модели состоится в сентябре

Volkswagen ID.3 построят на модульной платформе MEB, разработанной специально для автомобилей с «зелеными» силовыми установками. Хэтчбек укомплектуют 170-сильным электромотором, приводящим в движение заднюю ось. Новинка будет доступна с аккумуляторами на 48, 55 и 62 кВт•ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно (согласно циклу WLTP).

Любопытно, что автопроизводитель уже вовсю начинает принимать заказы на электрокар, хотя его официальная премьера состоится только в сентябре на Франкфуртском автосалоне. В Германии сумма депозита на Volkswagen ID.3 составила одну тысячу евро, а стоимость самого автомобиля «в базе» не должна превысить 30 тыс. евро