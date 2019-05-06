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6 май 2019

Volkswagen сообщил о разработке вечных аккумуляторов

Volkswagen сообщил о разработке вечных аккумуляторов
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen AG сообщает, что выносливости будущих аккумуляторов хватит на весь жизненный цикл легкового автомобиля

Как заявил руководитель центра передовых технологий Volkswagen для аккумуляторных батарей Фрэнк Блоум (Frank Blome), электромобили на новой модульной платформе MEB получат аккумуляторы, которые сохранят как минимум 70% своей первоначальной емкости после 160 000 километров пробега или восьми лет обычной эксплуатации.

Любопытно, что в своем заявлении Фрэнк Блоум сообщил, что Volkswagen выбрал сразу несколько поставщиков аккумуляторов для ключевых рынков: LG Chem и SK Innovation для Европы, SK Innovation для Северной Америки и CATL для Китая. Это означает, что на одну и ту же модель будут устанавливаться АКБ от разных производителей. Не исключено, что фактические показатели электромобилей будут слегка различаться из-за разных техпроцессов и прочих особенностей, хотя формально для них будут заявляться одни и те же параметры.

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