Volkswagen создал квантовый компьютер для навигаторов

Концерн начинает тестирование навигатора, основанного на квантовых вычислениях. Эксперимент состоится в Лиссабоне во время технологической конференции Web Summit

Обычные навигационные системы работают по следующему принципу: они находят наименее загруженный маршрут и отправляют по нему всех водителей, находящихся в конкретной местности. Однако, квантовый механизм работает несколько иначе - он настроен на максимальную персонификацию маршрута для пользователя. То есть новинка должна почти в реальном времени строить для каждого водителя индивидуальный путь. Предполагается, что такой метод позволит более эффективно задействовать дорожную сеть и избежать создания повторных пробок, которые могут образоваться в том случае, если большое количество автомобилистов поедут по одному и тому же маршруту.

В рамках эксперимента новую систему опробуют на девяти автобусах местного оператора общественного транспорта. Они будут связаны с квантовым компьютером канадской компании D-Wave Systems. В общей сложности транспорт станет курсировать по четырем направлениям, связывающим место проведения конференции Web Summit с различными частями города.