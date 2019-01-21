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21 янв 2019

Volkswagen T-Roc Cabrio «пойман» в Швеции

Volkswagen T-Roc Cabrio «пойман» в Швеции

Делать из кроссоверов кабриолеты ранее считалось дурным тоном, и позволить себе подобное могли немногие, например, Nissan со своим кабриолетом Murano. Позже на рынок вышел Range Rover Evoque Convertible и вывел кроссоверы без крыши в определенный тренд, который потихоньку стали подхватывать и другие производители

Недавно американское издание Motor 1 поделилось порцией интересных снимков: в Швеции был запечатлён прототип VolkswagenT-Roc, правда, не обычного, а в версии кабриолет. По всей видимости, зимние тесты должны наглядно показать, что снежное время года не является проблемой для эксплуатации подобных автомобилей.

Интересно, что в Motor1 автомобили подобного толка назвали «странным сегментом», который ухудшает практичность кроссовера, но при этом не доставляет острых ощущений, какие может дать спорткар в кузове кабриолет. В то же время отмечается, что таких автомобилей становится все больше и больше.

Что касается технического исполнения, то определенности здесь мало. Моторная гамма, по всей вероятности, не будет отличаться от обычного T-Roc, чего нельзя сказать, например, о подвеске или новых креплениях кузова, которые однозначно будут переработаны ради обеспечения необходимой жесткости.

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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