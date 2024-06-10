Volkswagen Talagon получил обновление и подешевел

Совместное предприятие Volkswagen и FAW в Китае запускает продажи обновленного кроссовера Volkswagen Talagon. Главное изменение - это цена, которая снизилась до 261 900 юаней (примерно 3 250 000 рублей)

В общей сложности обновленная модель доступна в 12 комплектациях с 6- или 7-местным салоном. Также покупателям предложат двухцветный вариант кузова с черной крышей. Точные габариты автомобиля: 5152/2002/1795 мм., при колесной базе в 2980 мм. Элементы дизайна и интерьера остались прежними. На передней панели установлен 12-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая “приборка”. В базовое оснащение входят аудиосистема с 8 динамиками, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, электроприводы, а также системы помощи водителю. В версиях подороже устанавливается аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками, подогревы, 30-цветовая подсветка и расширенный комплекс ассистентов, включая автоматическую парковку, мониторинг слепых зон и многое другое.

Стандартная версия Talagon оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 183 л.с. и 320 Нм крутящего момента. На ступень выше этот же агрегат форсированный до 217 л.с. и 350 Нм крутящего момента. И на вершине 2,5-литровый V6 на 295 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Все агрегаты комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полный привод предложен, как дополнительная опция.