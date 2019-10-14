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14 окт 2019

Volkswagen укоротил Teramont и выдал его за новую модель

Volkswagen укоротил Teramont и выдал его за новую модель
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания представила на американском рынке новую версию Atlas Cross Sport. Она близка к, показанному весной для Китая, Volkswagen Teramont X, однако отличается от него видоизмененной передней частью

Кузов Cross Sport оказался на 7,1 см короче и 5,8 см ниже, чем у обычного Атласа. Поскольку колесная база и ширина остались прежними, то новинка автоматически стала выглядеть более спортивно. Плюс к этому по классике жанра дизайнеры наклонили вперед задние стойки крыши. Полностью роль отрабатывает и исполнение R-Line. В нем предусмотрены бамперы с более крупными воздухозаборниками, увеличенная порция хрома и 21-дюймовые диски.Ключевым изменением в салоне стало уменьшение количества посадочных мест с семи до пяти: от последнего ряда решено избавиться в угоду эстетике.

А в техническом плане откровений нет никаких. Кроссовер также построен на переднеприводной архитектуре MQB. Покупатели смогут выбирать между теми же моторами: 2,0-литровым турбированным TSI (238 л.с.) и 3,6-литровым «атмосферником» VR6 (280 л.с.). Они сочетаются только с 8-ступенчатым «автоматом». Привод может быть как полным, так и передним.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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