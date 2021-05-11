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11 май 2021

Volkswagen внедряет автопилот с ограничениями

Volkswagen внедряет автопилот с ограничениями

Европейский офис Volkswagen заявил о внедрении автопилота по подписке -  с часовой тарификацией. То есть функции у машины присутствуют, однако, они будут скрыты на программном уровне

Собственно, через мультимедийный комплекс пользователь сможет  оформить подписку, и, отдав свои кровные, получить доступ к необходимому функционалу.  В то же время, от него можно и отказаться в любой момент. Сообщается, что тариф не будет превышать сумму в десять евро. Интересно, как нововведение отразится на стоимости самих машин, если учесть, что все оборудование планируется устанавливать практически на все версии автомобилей, вплоть до базовых.

Впрочем, идея расширенного функционала по подписке не нова. Подобным занимаются и в Tesla и в Jaguar Land Rover. JLR, например,  за несколько тысяч долларов  могут  снять «электронный ошейник» и увеличить мощность мотора на электромобилях.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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